Stellantis Next-To, inaugurata a Torino la prima multifunction tower

È stata inaugurata ieri mattina a Torino la prima Tower Multifunction del progetto Next-To di Stellantis ed Edisu Piemonte. Sostenibile, multifunzione, smart e con servizi di pubblica utilità sono le caratteristiche principali della Tower firmata dalla startup Solerzia. Prende così sempre più corpo la sinergia siglata lo scorso febbraio tra l’Ente regionale di diritto allo studio universitario piemontese e Stellantis i cui obiettivi sono la promozione della sostenibilità ambientale, con una particolare attenzione alla e-mobility, e l’offerta di sistemi altamente tecnologici volti alla diffusione della cultura della mobilità ad impatto zero tra la popolazione studentesca.

La Tower, prima installazione delle tre previste dal progetto, è in posizione strategica e altamente frequentata dagli studenti: è infatti stata installata esattamente di fronte alla Residenza Universitaria "Giulia di Barolo" e alla sala studio "Verdi", oltre ad essere accanto al Palazzo Nuovo, sede di corsi dell'Università di Torino. Oltre alla realizzazione di programmi finalizzati all’avvicinamento degli studenti ad ambienti lavorativi altamente specializzati, Edisu - grazie all’accordo con Stellantis - usufruisce di due Jeep Renegade 4xe in comodato d’uso gratuito per un anno.