Stellantis: risultati record nel 2022

Stellantis ha chiuso un 2022 strepitoso con un utile netto pari a 16,8 miliardi di euro e un utile operativo rettificato (AOI) pari a 23,3 miliardi di euro.

Una strategia quella del “Dare Forward 2030” che funziona e che continua a dare grande impulso all’elettrificazione, Stellantis lancerà il primo BEV statunitense nel 2023, con la RAM ProMaster.

Con una gamma di ben 23 veicoli elettrici in portafoglio, Stellantis entro la fine del 2024 raggiungere un’offerta di BEV pari a 47 modelli, dopo il lancio della Jeep Avenger, primo SUV completamente elettrico del marchio e del suo titolo di “Auto dell’anno 2023”, è tempo ora per la RAM di sfoderare un’attesa novità, la 1500 REV, veicolo elettrico che sarà disponibile entro il quarto trimestre 2024.

Notevole il successo anche della Fiat Nuova 500, l’auto elettrica più venduta in Italia, mentre in Francia la leadership di mercato va alla Peugeot e-208. Anche negli Stati Uniti per Stellantis i risultati commerciali vanno a gonfie vele, la Jeep Wrangler 4x4 è prima tra le PHEV più acquistate, la ibrida plug-in piace tanto anche in Canada.

Stellantis conferma le sedi delle sue gigafactory

Confermate le sedi delle sue gigafactory, tre in Europa e due nel Nord America, nel futuro il Gruppo ha dichiarato di voler estendere la propria partnership con Midnight per il primo velivolo elettrico di punta di Archer a decollo e atterraggio verticale, soluzione che contribuirà a ridurre la congestione del trasporto urbano.

Cresce anche la presenza di Stellantis nell’area software, la sua solida partnership con Amazon, Foxconn e Qualcomm ha consentito di assumere 1.500 ingegneri software e 700 laureati della Software and Data Academy.