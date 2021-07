Studenti.it: per 65% a settembre in classe in presenza ma solo se tutti vaccinati

Salgono i contagi ed è allarme variante Delta. Nel pieno dell’estate si comincia a parlare di rientro a scuola a settembre ma con qualche “forse”, con alternanza di dad e, sicuramente, con mascherine e distanziamento. E i vaccini? Non saranno obbligatori e per quanto riguarda la somministrazione ai più giovani siamo ancora indietro ma, su questo tema e il rientro in classe in presenza, i ragazzi hanno le idee chiare: tornare a scuola in presenza è necessario tanto quanto lo è vaccinarsi. Lo abbiamo scoperto attraverso una indagine su Studenti.it svolta tra 6.000 utenti del sito. “In presenza sì, ma solo se saremo tutti vaccinati”.

E’ l’ipotesi del 65% degli intervistati.Alla domanda “Ritieni che per tornare in classe in presenza gli studenti si debbano tutti vaccinare” ha risposto sì il 65% mentre non lo ritiene indispensabile il restante 35%. Il 67% si vaccinerebbe prima del rientro in classe se troverà disponibilità di dosi “Ti vaccinerai prima del rientro in classe?” Lo farà il 67% dei partecipanti all’indagine, se ci sarà disponibilità di dosi. Il 13% lo farà appena potrà ma non crede di riuscirci prima di settembre. Il restante 20% ha dichiarato che non si vaccinerà. A settembre torneremo a scuola in presenza? Sì, ne è convinto il 51,5% degli studenti. Il 42% ritiene che dad e presenza si alterneranno ancora mentre, per il restante 6,5%, la dad proseguirà anche nell’anno scolastico 2021-2022.