Super green pass, Camera approva decreto

Super green pass, l'aula della Camera ha approvato il decreto con 279 sì, 45 no e un astenuto. Il provvedimento era stato già approvato dal Senato.

"Oggi con l'estensione del Green pass sostanzialmente superiamo quella che era una divisione a colori che introduceva limitazioni generalizzate per tutti i cittadini. Ieri è iniziato questo percorso con le Regioni e confido che nelle prossime settimane si possa arrivare a una condivisione. Ferma restando la zona rossa, per le altre zone, credo che il sistema del Green pass sia più puntuale", aveva precisato in mattinata il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.