Svezia, misteriosi droni in volo su centrali nucleari e Parlamento

C'è preoccupazione in Svezia per misteriosi droni che nei giorni scorsi hanno sorvolato tre centrali nucleari, due aeroporti e siti istituzionali come il Parlamento e le sedi del governo. I servizi di sicurezza Sapo hanno aperto un'indagine, mentre polizia e guardia costiera sono impegnate in ricerche sulle isolette e il mare vicino Stoccolma, riferisce la Bbc. Per ora le autorità svedesi non hanno fatto speculazioni sui responsabili, ma gli avvistamenti coincidono con l'accresciuta allerta militare per le tensioni fra Russia e Occidente sul'Ucraina.

L'ultimo avvistamento risale a ieri sera, quando un drone ha sorvolato l'impianto nucleare di Forsmark, dopo che altri erano stati visti sulle centrali di Ringhals e Oskarshamn. Secondo il sito del quotidiano Aftonbladet, durante il weekend un drone ha volato in circolo sopra il Parlamento e gli edifici del governo, così come sulla residenza reale di palazzo Drottningholm. Droni sono stati visti anche vicino agli aeroporti Kiruna e Lulea.

I servizi del Sapo, che conducono le indagini assieme alla polizia, non hanno fornito dettagli sul tipo di droni coinvolti, ma i media li descrivono di tipo militare con larghe ali. Si sospetta che i droni siano coinvolti "in gravi e non autorizzati atti di raccolta di informazioni segrete", ha detto alla Bbc un ufficiale del Sapo, Fredrik Hultgren. Preoccupata per le tensioni con la Russia, Stoccolma ha recentemente dispiegato truppe sull'isola baltica di Gotland. La Svezia non fa parte della Nato, ma nel Paese si è riaperto il dibattito sulla possibile adesione all'Alleanza Atlantica.