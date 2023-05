Swing, successo per l'altalena circolare di Amazon e Stefano Boeri Interiors

Grande successo per 'Swing', l’installazione a cura di Stefano Boeri Interiors, protagonista di 'The Amazing Playground', un ampio spazio interattivo ed esperienziale firmato Amazon nell’ambito della mostra-evento Interni Design Re-Evolution.

L’altalena collettiva collocata nel Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano, dal 17 al 26 aprile, ha registrato un totale di 95.000 visitatori. Attirando sia adulti che bambini, Swing ha raggiunto un picco di 17.800 ingressi nella giornata di sabato 22 aprile.

La grande altalena, composta da 36 sedute, si proponeva di stimolare una riflessione sul valore del tempo libero. Ad incentivare i visitatori, infatti, anche un Public Music Program, in collaborazione con la Fondazione I Pomeriggi Musicali. Dal 18 aprile al 21 aprile si sono tenute all’interno dell’altalena circolare delle esibizioni di musica live.

Il progetto di Stefano Boeri Interiors trae ispirazione dal Surrealismo spagnolo del primo Novecento e dal Circo Americano di Madrid, dove erano protagoniste alcune performance di artisti che leggevano seduti su un’altalena, giocando sulle ambiguità di un’oratoria letteralmente “sospesa” tra umorismo e delirio, gioia e cultura.

L’altalena è stata pertanto l’occasione per riscoprire il piacere del tempo libero, della leggerezza e del divertimento, diventando simbolo dell’uomo che si affaccia sul mondo con ritrovata spontaneità e in armonia con l’ambiente che lo circonda.

Per Amazon, la settimana milanese del design è stata anche una preziosa occasione per raccontare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità, a partire dal progetto nazionale di forestazione urbana, periurbana ed extra urbana di Parco Italia, promosso da Amazon Italia e sviluppato da Stefano Boeri Architetti e AlberItalia, che ambisce ad estendere, implementare, collegare, proteggere e gestire in modo sostenibile il capitale naturale in Italia e la sua biodiversità.

All’interno del Cortile della Farmacia, oltre ad interagire con l’installazione, i visitatori hanno anche avuto la possibilità di scoprire una selezione di prodotti disponibili su Amazon.it, inclusi arredi di design per la casa, prodotti Climate Pledge Friendly, che soddisfano gli standard di sostenibilità e aiutano a preservare l’ambiente, e prodotti Made in Italy delle piccole e medie imprese italiane. Nel cortile, Amazon ha presentato anche soluzioni tecnologiche che facilitano l’esperienza di acquisto dei prodotti d’arredo.

La struttura di Swing è composta da un insieme di sistemi modulari, assemblati a formare una grande giostra di altalene colorate. 3 sedute, per ognuno dei 12 moduli, tutti riconfigurabili in altre forme e luoghi e ognuno costituito da una struttura principale debitamente zavorrata in tubolari metallici giuntati a sostegno dell’altalena. Le strisce led che coronano la parte superiore della struttura sono un chiaro richiamo al gioco e hanno reso l’atmosfera suggestiva anche durante le ore notturne, illuminando tutto il Cortile della Farmacia.

L’intera struttura è stata progettata in un’ottica di circolarità: i materiali scelti (acciaio e legno per le sedute) possono essere riutilizzati in altri contesti grazie alla possibilità di scomporre e ricomporre i singoli moduli, sia rispettando la configurazione circolare originale, sia reinventandone forma e dimensioni a seconda delle necessità progettuali e dei luoghi.