Speculazioni su un possibile cambio di nome per il sistema di identificazione di Apple con l'epocale aggiornamento iOS18

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple potrebbe presto apportare una significativa modifica alla denominazione del suo servizio di identificazione, noto come "Apple ID". Con il prossimo rilascio dell'aggiornamento iOS 18, l'azienda potrebbe optare per una nuova denominazione, rinominando il tradizionale "Apple ID" in "Apple Account".

La notizia è stata riportata da Mark Gurnman di Bloomberg, il quale ha suggerito che questo cambiamento potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. Se confermato, il termine "Apple ID" potrebbe essere gradualmente eliminato e sostituito con "Apple Account" su tutti i dispositivi Apple compatibili.

Sebbene i motivi di questa modifica non siano ancora stati ufficialmente comunicati da Apple, si ipotizza che l'azienda stia cercando di semplificare l'esperienza degli utenti, adottando una denominazione più intuitiva e coerente con gli standard del settore. Questo aggiornamento potrebbe rendere più chiaro il concetto di identità digitale per gli utenti Apple, rendendo più agevole la gestione delle proprie informazioni personali e delle impostazioni di account.

La presunta decisione di rinominare "Apple ID" in "Apple Account" potrebbe essere annunciata ufficialmente durante la prossima Conferenza Mondiale degli Sviluppatori, prevista per giugno. Inoltre, si prevede che tale cambiamento diventi effettivo con il lancio del nuovo sistema operativo iOS 18, previsto per settembre, insieme al debutto della serie iPhone 16.

Le indiscrezioni riguardanti l'aggiornamento iOS 18 non si limitano alla modifica del nome dell'account. C'è la possibilità che Apple introduca una nuova "modalità per apparecchi acustici" con questo aggiornamento, fornendo agli utenti un ulteriore livello di personalizzazione e funzionalità avanzate per gli AirPods.