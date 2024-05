Apple Pencil Pro per iPad Air e iPad Pro M4, che cosa cambia?

Nuove gesture e nuove funzionalità per l'ultimissima versione della penna Apple, ma tutte le altre restano in vendita

In occasione dell'annuncio di iPad Pro con chip M4 e iPad Air con chip M2 Apple ha svelato Apple Pencil Pro, arricchito da funzionalità all'avanguardia che promettono di trasformare l'esperienza di disegno e scrittura digitale. Una delle caratteristiche più innovative è il sensore di pressione che permette agli utenti di "spremere" la penna per far apparire una palette di strumenti. Questo permette di cambiare rapidamente tool, spessori di linea e colori senza interrompere il flusso creativo. Inoltre, il nuovo giroscopio integrato offre più precisione nel controllo delle forme, rendendo ogni movimento più intuitivo e accurato.

Il nuovo motore aptico dell'Apple Pencil Pro fornisce una risposta tattile leggera quando si utilizzano gesti come la doppia pressione o si attivano forme intelligenti, migliorando l'interazione e la sensazione di realismo durante l'uso. L'Apple Pencil Pro si abbina, si carica e si ripone magneticamente ai lati dei nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air appena annunciati. Questi ultimi sono dotati di una nuova interfaccia magnetica che facilita l'uso e il trasporto dell'accessorio. È importante notare che l'Apple Pencil Pro non è compatibile con altri modelli di iPad.

Per la prima volta, poi, Apple Pencil è dotato di supporto per l'applicazione Dov'è, permettendo agli utenti di localizzare facilmente l'accessorio in caso di smarrimento. Questa funzionalità si rivela essenziale per i professionisti e gli studenti che dipendono quotidianamente dal loro Apple Pencil per lavoro o studio. Apple Pencil Pro sarà disponibile a 149 euro a partire dal 15 maggio. Apple continuerà a vendere tutte le altre versioni di Apple Pencil: quella di seconda generazione a 149 euro, Apple Pencil USB-C a 89 euro, e Apple Pencil di prima generazione a 119 euro.