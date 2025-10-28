Area Performance 2025

Come ogni anno, il Padiglione Carducci ospiterà la sessione di live-painting organizzata da Area Performance ODV, che si concluderà con la classica asta di beneficenza della domenica.
Ecco la lista di alcuni degli artisti e delle artiste che parteciperanno:
Ivana Abbate
Andrea Alemanno
Paola Andreatta
Marco Bernardini
Claudio Capellini
Domenico Cava
Alice Chesi
Silvia Corso
Alberto Dal Lago
Giuseppe De Iure
Antonio De Luca
Alekos Diacodimitri
Jesper Ejsing
Marco Fabbri
Diego Fichera
Paola Fiorentino
Renato Florindi
Nicholas Fusari
Diego Gabriele
Giacomo Galligani
Daniele Garbugli
Michele Giorgi
Elisabetta Giulivi
Giusti Lorenzo
Tyler Jacobson
Karl Kopinski
Katerina Ladon
Cristiana Leone
Davide Marescotti
Eduard Marinov
Carlo Monopoli
Andrea Musso
Francesco Natali
Daniele Orizio
Alberto Pagliaro
Beatrice Pelagatti
Andrea Piparo
Davide Pizi
Michele Poli
Simone Pontieri
Fabio Porfidia
Giulio Primo
Daniele Procacci
Mirco Pucci
Chiara Riva
Lapo Roccella
Davide Romanini
Giulia Rubenni
Jacopo Schiavo
Cristiano Soldatich
Anna Chiara Stagi
Gabriele Stazi
Luca Strati
Sunny Dee
Francesca Urbinati
Vanadia
Antonello Venditti
Florinda Zanetti