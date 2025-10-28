circle x black
Cerca nel sito
 

Area Performance 2025

sponsor

Area Performance 2025
28 ottobre 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come ogni anno, il Padiglione Carducci ospiterà la sessione di live-painting organizzata da Area Performance ODV, che si concluderà con la classica asta di beneficenza della domenica.

Ecco la lista di alcuni degli artisti e delle artiste che parteciperanno:

Ivana Abbate

Andrea Alemanno

Paola Andreatta

Marco Bernardini

Claudio Capellini

Domenico Cava

Alice Chesi

Silvia Corso

Alberto Dal Lago

Giuseppe De Iure

Antonio De Luca

Alekos Diacodimitri

Jesper Ejsing

Marco Fabbri

Diego Fichera

Paola Fiorentino

Renato Florindi

Nicholas Fusari

Diego Gabriele

Giacomo Galligani

Daniele Garbugli

Michele Giorgi

Elisabetta Giulivi

Giusti Lorenzo

Tyler Jacobson

Karl Kopinski

Katerina Ladon

Cristiana Leone

Davide Marescotti

Eduard Marinov

Carlo Monopoli

Andrea Musso

Francesco Natali

Daniele Orizio

Alberto Pagliaro

Beatrice Pelagatti

Andrea Piparo

Davide Pizi

Michele Poli

Simone Pontieri

Fabio Porfidia

Giulio Primo

Daniele Procacci

Mirco Pucci

Chiara Riva

Lapo Roccella

Davide Romanini

Giulia Rubenni

Jacopo Schiavo

Cristiano Soldatich

Anna Chiara Stagi

Gabriele Stazi

Luca Strati

Sunny Dee

Francesca Urbinati

Vanadia

Antonello Venditti

Florinda Zanetti

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza