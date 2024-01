Asus dichiara guerra a Apple Vision Pro con i suoi occhiali AR

Asus ha svelato al CES di quest'anno una gamma di schermi innovativi, tra cui un dispositivo indossabile per il viso. Questo dispositivo, chiamato AirVision M1, consiste in un paio di occhiali che incorporano un display che proietta i contenuti di un dispositivo connesso, come un telefono o un computer. Gli occhiali sono dotati di un display Micro OLED 1080p che offre un campo visivo di 57 gradi, creando così un ampio schermo davanti agli occhi. L'AirVision M1 potrebbe sembrare familiare, in quanto ricorda un prodotto Apple in diversi aspetti: Apple Vision Pro, in uscita quest'anno.

Inoltre, TCL produce dispositivi simili, come il NXTWear S e il più recente S Plus. Come il NXTWear, anche gli occhiali di Asus sono dotati di altoparlanti integrati e utilizzano una connessione cablata per trasmettere i contenuti allo schermo tramite DisplayPort. Tuttavia, l'AirVision introduce alcune nuove funzionalità interessanti, come un touchpad incorporato sul lato sinistro per regolare il display e la possibilità di fissare lo schermo virtuale in una posizione specifica. Asus non ha ancora annunciato il prezzo o la disponibilità dell'AirVision. Tuttavia, considerando che gli occhiali di TCL costano $399, ci si potrebbe aspettare un prezzo simile per l'AirVision.