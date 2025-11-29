circle x black
Autonomia spaziale europea: Italia guida l'ESA e ospita la Ministeriale 2028

Il Consiglio a livello Ministeriale (CM25) di Brema definisce un piano di sviluppo da oltre 22 miliardi di euro per i prossimi tre anni. L'Italia incrementa il contributo a 3,5 miliardi e ottiene un posto nelle prossime missioni lunari Artemis

29 novembre 2025 | 08.54
Redazione Adnkronos
Si è conclusa la riunione del Consiglio a livello Ministeriale (CM25) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a Brema, dove gli Stati Membri hanno tracciato la road map per lo sviluppo e il consolidamento del settore spaziale europeo. Obiettivo primario dell'incontro è stato "rafforzare la posizione europea in campo internazionale per raggiungere la competitività e l'indipendenza nello spazio" in un contesto globale in rapida evoluzione.

L’Italia ha assunto un ruolo centrale durante i lavori, con la delegazione guidata dal Ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, e dal Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente. I lavori si sono aperti con la designazione unanime del Ministro Urso quale presidente del Consiglio, anticipando l'annuncio che l'Italia sarà il paese organizzatore della prossima Ministeriale ESA, prevista per il 2028.

Un impegno finanziario decisivo per il triennio

Le sottoscrizioni complessive da parte degli Stati Membri per i programmi triennali dell'ESA ammontano a poco più di 22 miliardi di euro, segnando una crescita decisa rispetto al 2022. L'Italia ha rafforzato il proprio impegno finanziario, attestandosi a 3,5 miliardi di euro per i prossimi tre anni. Tale cifra, che pone l'Italia tra i primi tre contributori dell'ESA (dopo la Germania), rappresenta un incremento di circa 500 milioni di euro rispetto alla tornata ministeriale precedente, pari a circa il 13% di aumento. Tutti i programmi nei quali l’Italia ha investito sono prioritari e mirano al consolidamento del ruolo nazionale in tutti i campi delle attività spaziali. Il Ministro Adolfo Urso ha commentato l'esito della Ministeriale:“L’Italia torna protagonista nello Spazio europeo, contribuendo in modo significativo alle determinazioni della Ministeriale dell'ESA. [...] Un contributo che ha superato le aspettative della stessa ESA e che assicurerà la copertura integrale di tutti i programmi per noi prioritari e che hanno importanti ricadute industriali nel nostro Paese: dall’accesso allo spazio con Vega e Ariane all’osservazione della Terra, dalla navigazione alle comunicazioni in sicurezza, fino agli esperimenti spaziali”.

Missioni lunari e astronauti europei

A conclusione dei lavori, è stata presa la decisione di selezionare tre astronauti europei che saranno coinvolti nelle prossime missioni lunari. L'annuncio ha confermato la partecipazione di un astronauta italiano insieme a colleghi di Germania e Francia, riconoscendo il "inteso e permanente coinvolgimento nell’esplorazione umana spaziale" delle tre maggiori nazioni europee. La selezione dei nomi specifici avverrà in base alle complesse procedure richieste. Le dichiarazioni unanimi emerse dal Consiglio hanno ribadito la necessità di intensificare la cooperazione tra i paesi europei e tra ESA e UE, con l'obiettivo di accrescere la competitività del continente in un settore "che è divenuto sempre più elemento e leva consistente in campo economico e strategico ."

Il Presidente Teodoro Valente dell'ASI ha sottolineato l'importanza del momento: “È stato un Consiglio ministeriale dell’ESA nel quale si sono raggiunti diversi principi importanti per il prossimo futuro dello spazio europeo. [...] Per l’Italia è stato fondamentale richiamare l’attenzione sul futuro dell’Europa anche attraverso lo Spazio puntando verso una sempre maggiore autonomia europea creando, anche, nuove opportunità agli Stati Membri, alle loro imprese ai loro ecosistemi di ricerca, espandendo e consolidando le capacità di utilizzo dello spazio a beneficio dei cittadini europei.

I prossimi tre anni saranno determinanti per "elevare il futuro dell’Europa anche attraverso lo Spazio" e per giungere a un'autonomia sempre più elevata, in un settore che richiede un "diverso approccio per lo sviluppo dell’ecosistema" a causa dell'ingresso di nuovi attori sul mercato globale.

