circle x black
Cerca nel sito
 

Black Diamond: celle solari per temperature estreme

sponsor

Il diamante sintetico e l'effetto PETE rivoluzionano l'integrazione tra fotovoltaico e solare termodinamico

Black Diamond: celle solari per temperature estreme
17 febbraio 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Diathema Lab del Cnr-Ism, che in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata ha progettato e testato le prime celle solari basate sulla tecnologia Black Diamond. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Joule, descrive dispositivi in grado di convertire la radiazione solare in elettricità in condizioni termiche estreme, dove i comuni pannelli al silicio smetterebbero di funzionare.

Il cuore dell'innovazione risiede nel regime operativo PETE (Photon-Enhanced Thermionic Emission). A differenza delle celle convenzionali, che perdono drasticamente efficienza con l'aumentare della temperatura, questi convertitori sfruttano sinergicamente sia la radiazione solare che l'energia termica associata.

"Il meccanismo PETE combina la generazione di cariche elettriche mediante radiazione solare ed energia termica associata, superando uno dei limiti storici del fotovoltaico convenzionale: la perdita di efficienza alle alte temperature", spiega Daniele M. Trucchi, coordinatore dello studio per il Cnr-Ism. I test condotti fino a 750 °C hanno confermato una finestra operativa ottimale tra 325 °C e 625 °C, rendendo questi convertitori compatibili con i sistemi di accumulo termico delle centrali a solare termodinamico (Concentrated Solar Power - CSP).

Architettura e ingegneria dei difetti

La tecnologia Black Diamond trova il suo fondamento in un'accurata ingegnerizzazione dei difetti del diamante sintetico, che permette di dare vita a un'architettura di dispositivo estremamente avanzata e performante. Questo sistema integra una raffinata nanotesturizzazione superficiale, studiata specificamente per massimizzare l'assorbimento della luce visibile, e si avvale di microcanali di grafite realizzati mediante laser, la cui funzione è quella di favorire un trasporto elettronico fluido ed efficiente verso la superficie emittente. A completare questa struttura complessa interviene un catodo in diamante, che funge da nucleo progettato per garantire una stabilità strutturale impeccabile anche quando il convertitore è sottoposto alle sollecitazioni termiche estreme tipiche della radiazione solare concentrata.

Prospettive future: verso l'efficienza quantica del 30%

Il passaggio da prototipo a soluzione industriale dipenderà dall'ottimizzazione degli spessori dei materiali. Lo studio indica che riducendo lo strato di diamante dai 100 micrometri attuali a membrane sottili da circa 300 nanometri, le prestazioni potrebbero subire un incremento radicale.

Secondo Trucchi, questa evoluzione permetterebbe di "raggiungere una efficienza quantica del 30% e una efficienza solare-elettrica del 14,5% a 425 °C". I risultati, ottenuti nell'ambito del Progetto PRIN 2022 TECHPRO, segnano un passo decisivo verso convertitori a stato solido per ambienti estremi, aprendo la strada a una produzione di energia rinnovabile più flessibile e integrata.

Immaginedi cover : rappresentazione grafica delle celle solari in "Black Diamond"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meccanismo PETE tecnologia black diamond Joule Progetto PRIN 2022 TECHPRO fotovoltaico innovativo
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza