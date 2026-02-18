BUSUnited: la nuova strategia europea per le competenze nell'edilizia sostenibile

Avvenuto oggi il lancio ufficiale di BUSUnited (BUILD UP Skills United), il panorama dell'edilizia europea si prepara a una trasformazione strutturale attraverso un'iniziativa collaborativa di respiro internazionale dedicata allo sviluppo di competenze avanzate in materia di energia sostenibile per i professionisti della progettazione e delle costruzioni. Realizzato sotto l'egida del programma LIFE con un investimento complessivo di 2 milioni di euro, il progetto si estenderà dal settembre 2025 al settembre 2028 per rispondere alla pressante necessità di aggiornamento professionale richiesta dagli ambiziosi traguardi climatici dell'Unione Europea, tra cui il Green Deal e l'obiettivo della neutralità carbonica fissato per il 2050.

Collaborazione transnazionale e comunità di Pratica

Basandosi sull'eredità dell'iniziativa BUILD UP Skills, che dal 2011 ha sostenuto oltre 90 progetti in 32 nazioni, BUSUnited mira a consolidare le capacità degli stakeholder attraverso una rete paneuropea fondata sulla condivisione sistematica delle conoscenze e sulla cooperazione intersettoriale, istituendo sette comunità di pratica specializzate incaricate di analizzare e risolvere nodi critici quali il riconoscimento formale delle qualifiche, l'adozione di metodi di formazione innovativi, la gestione dei meccanismi della domanda e l'individuazione di fonti di finanziamento stabili.

Risultati attesi e impatto sul settore

Queste strutture offriranno una collaborazione strutturata per oltre 400 partecipanti previsti, tra cui autorità pubbliche, enti di formazione, organizzazioni non governative e leader dell'industria, con l'obiettivo di generare linee guida operative, strumenti didattici digitali e raccomandazioni politiche mirate che sostengano l'adozione su larga scala delle competenze verdi in tutto il territorio europeo. Attraverso lo sviluppo di piattaforme per la diffusione delle migliori pratiche e lo studio di sinergie a livello comunitario, BUSUnited si configura come uno spazio pratico di apprendimento reciproco dove gli esperti sono chiamati a contribuire attivamente per definire gli standard futuri dell'edilizia sostenibile, incoraggiando tutte le parti interessate a sfruttare le potenzialità di queste comunità per plasmare il futuro delle competenze energetiche nel settore della progettazione e dell'edilizia.