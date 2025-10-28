circle x black
By Night

By Night
28 ottobre 2025 | 11.46
Redazione Adnkronos
A LC&G 2025 il divertimento non finisce dopo le 19… anzi!

Mostre, spettacoli, concerti, live show, cinema horror, torri aperte fino a mezzanotte e serate fuori dal comune, ecco tutto quello che succede by night.

Al link a fondo pagina c’è tutto quello che devi sapere su questi eventi: date, orari, location e come accedere.

Queste sono le principali location del divertimento notturno:

Lucca Games Cafè (Padiglione Carducci)

Piazzale San Donato

Torre Guinigi

Torre delle Ore

Villa Bottini

Teatro del Giglio

Auditorium San Francesco

Auditorium San Romano

Palazzetto dello Sport

Cinema Astra

Cinema Centrale

Cinema Moderno

Music Piazzale Verdi

Scopri tutti gli eventi di LC&G 2025 by night.

Scarica la mappa e il programma degli eventi By Night

