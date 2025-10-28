A LC&G 2025 il divertimento non finisce dopo le 19… anzi!
Mostre, spettacoli, concerti, live show, cinema horror, torri aperte fino a mezzanotte e serate fuori dal comune, ecco tutto quello che succede by night.
Al link a fondo pagina c’è tutto quello che devi sapere su questi eventi: date, orari, location e come accedere.
Queste sono le principali location del divertimento notturno:
Lucca Games Cafè (Padiglione Carducci)
Piazzale San Donato
Torre Guinigi
Torre delle Ore
Villa Bottini
Teatro del Giglio
Auditorium San Francesco
Auditorium San Romano
Palazzetto dello Sport
Cinema Astra
Cinema Centrale
Cinema Moderno
Music Piazzale Verdi
Scopri tutti gli eventi di LC&G 2025 by night.
Scarica la mappa e il programma degli eventi By Night