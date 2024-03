Call of Duty Mobile stagione 3: inizia la Sorveglianza Vintage

La stagione 3 di Call of Duty: Mobile introduce un'atmosfera d'epoca con Sorveglianza Vintage, lanciando i giocatori nel cuore dell'azione gangster. Disponibile dal 13 marzo, questa nuova stagione promette avventure emozionanti con contenuti che sembrano usciti direttamente da un film noir. Il Pass Battaglia di questa stagione, Sorveglianza Vintage, offre sia ricompense gratuite che premium, tra cui nuove skin per gli operatori, progetti d'arma, carte d'accesso e ulteriori punti Call of Duty (CP) da spendere nel Pass Premium successivo o per acquisti nel negozio in-game.

Tra le novità più di rilievo, troviamo l'SMG TEC-9, un'arma semi-automatica con un'elevata precisione e un basso rinculo, ideale per confronti a media distanza. Gli appassionati potranno anche sbloccare l'abilità dell'operatore Havoc, che crea una zona d'effetto capace di disturbare i radar nemici e disabilitare le attrezzature posizionate entro il suo raggio. Il Pass Premium offre l'opportunità di ottenere tutto il contenuto disponibile nel flusso di Vintage Vigilance, inclusi skin degli operatori a tema gangster come Sliver, Ethan, Sims e Seraph.

La mappa multigiocatore Cheshire Park, introdotta per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare (2019), fa il suo ritorno con un layout classico a tre corsie, ideale per tattiche metropolitane e inseguimenti. Non mancano eventi tematici nuovi, come Contraband Chase e la caccia di Pasqua, Spring Easter Hunt, che promettono di arricchire l'esperienza di gioco con missioni specifiche e ricompense uniche. Gli aggiornamenti del negozio presentano le Legendary Draws, che offrono skin esclusive per gli operatori e progetti d'arma unici, perfetti per chi vuole distinguersi nel campo di battaglia con stile.