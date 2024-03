Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024 in streaming

Il prossimo fine settimana i giocatori di Pokémon di tutto il mondo si ritroveranno all'ExCeL London per tre giorni di appassionanti lotte nel Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in Pokémon GO e Pokémon UNITE con l'obiettivo di qualificarsi per i Campionati Mondiali Pokémon che si terranno quest'anno a Honolulu.

Tantissimi Championship Point in palio per i vincitori e un montepremi del valore di migliaia di dollari condiviso tra le gare del GCC Pokémon, dei videogiochi Pokémon, di Pokémon GO e di Pokémon UNITE.

Sarà possibile seguire i campionati in diretta streaming su Twitch

Streaming del GCC Pokémon: Twitch.tv/PokemonTCG

Commentatori: Alex Dao, Chip Richey, Ethan Hegyi, Freya Pearce e Mike Ellis

Venerdì 5 aprile: dalle 10:00 alle 23:00 ora italiana

Sabato 6 aprile: dalle 10:00 alle 23:00 ora italiana

Domenica 7 aprile: le finali iniziano alle 12:00 ora italiana su Twitch.tv/Pokemon

Streaming di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: Twitch.tv/Pokemon

Commentatori: Charlie Merriman, Kosta Daidimos, Labhaoisa Akcos-Cromie, Lee Provost e Sierra Dawn

Venerdì 5 aprile: dalle 10:00 alle 21:00 ora italiana

Sabato 6 aprile: dalle 10:00 alle 22:00 ora italiana

Domenica 7 aprile: le finali iniziano alle 15:30 ora italiana su Twitch.tv/Pokemon

Streaming di Pokémon GO: Twitch.tv/PokemonGO

Commentatori: Leonard König, Martijn Versteeg, Ryan Hackeley, Steven Sanders e Zoë Nowak

Venerdì 5 aprile: dalle 10:00 alle 22:00 ora italiana

Sabato 6 aprile: dalle 10:00 alle 22:00 ora italiana

Domenica 7 aprile: le finali iniziano alle 10:00 ora italiana su Twitch.tv/Pokemon

Streaming di Pokémon UNITE: Twitch.tv/PokemonUnite

Commentatori: Evan Hashimoto, Jake Sprague, Joshua Hiebert e Kirk Dube

Venerdì 5 aprile: dalle 10:00 alle 20:00 ora italiana

Sabato 6 aprile alle 10:00 ora italiana: dai quarti di finale alla finalissima.

Segui questa pagina per non perderti le ultime novità sui Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024, e per saperne di più sul programma Play! Pokémon visita Pokemon.com/it/play-pokemon/