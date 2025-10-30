Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test

L'Agenzia Spaziale Cinese (CMSA) annuncia il completamento dei prototipi chiave e una fitta serie di prove imminenti per il lander Lanyue, la navicella Mengzhou e il vettore Lunga Marcia-10

La Cina prosegue con fermezza verso l'obiettivo di portare i suoi astronauti sulla Luna entro il 2030. Per centrare questa ambiziosa missione con equipaggio, l'Agenzia Spaziale Cinese con Equipaggio (CMSA) ha delineato un intenso programma di sviluppo e test.

In una conferenza stampa tenuta giovedì, il portavoce della CMSA, Zhang Jingbo, ha confermato che tutti i lavori di sviluppo e costruzione per la missione lunare con equipaggio stanno procedendo come previsto. La prototipazione preliminare primary di hardware di volo chiave è stata completata. Questo include il razzo vettore Long March-10 (Lunga Marcia-10), la navicella con equipaggio Mengzhou, il lander lunare Lanyue, la tuta lunare extraveicolare Wangyu e il rover lunare con equipaggio Tansuo. Anche i payload per la ricerca scientifica e le applicazioni sono stati finalizzati, mentre le infrastrutture a terra (sito di lancio, rete di tracciamento e sito di atterraggio sulla Terra) stanno subendo uno sviluppo accelerato.

Il carico di lavoro

Nonostante i successi già registrati quest'anno, tra cui il test del sistema di propulsione del secondo stadio e il test di accensione in cattività per il razzo Long March-10, la prova di fuga a quota zero per la navicella Mengzhou e il test completo di verifica di atterraggio e decollo per il lander Lanyue, il percorso è ancora in salita.

Zhang Jingbo ha infatti riconosciuto che la sfida tecnologica rimane significativa: "Numerose nuove tecnologie richiedono ancora convalida, e il carico di lavoro imminente è pesante, dati gli elevati standard di qualità e le tempistiche strette per i test di volo."

Per superare tali ostacoli e gettare solide basi per il raggiungimento puntuale dell'obiettivo di esplorazione lunare della nazione, è stata delineata una serie di test cruciali. Questi includono: test integrati per il lander lunare Lanyue, test termici e prove di fuga a massima pressione dinamica per la navicella con equipaggio Mengzhou, e voli a bassa quota e di verifica tecnologica per il razzo vettore Long March-10.

In un segnale di coinvolgimento pubblico, il portavoce ha inoltre annunciato che la missione Mengzhou-1 sarà inclusa nella campagna pubblica di sollecitazione del logo, affiancando le missioni alla stazione spaziale cinese. La navicella Mengzhou è progettata principalmente per le missioni lunari, pur supportando anche quelle in orbita terrestre bassa.