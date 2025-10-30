circle x black
Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test

L'Agenzia Spaziale Cinese (CMSA) annuncia il completamento dei prototipi chiave e una fitta serie di prove imminenti per il lander Lanyue, la navicella Mengzhou e il vettore Lunga Marcia-10

30 ottobre 2025 | 12.35
Redazione Adnkronos
La Cina prosegue con fermezza verso l'obiettivo di portare i suoi astronauti sulla Luna entro il 2030. Per centrare questa ambiziosa missione con equipaggio, l'Agenzia Spaziale Cinese con Equipaggio (CMSA) ha delineato un intenso programma di sviluppo e test.

In una conferenza stampa tenuta giovedì, il portavoce della CMSA, Zhang Jingbo, ha confermato che tutti i lavori di sviluppo e costruzione per la missione lunare con equipaggio stanno procedendo come previsto. La prototipazione preliminare primary di hardware di volo chiave è stata completata. Questo include il razzo vettore Long March-10 (Lunga Marcia-10), la navicella con equipaggio Mengzhou, il lander lunare Lanyue, la tuta lunare extraveicolare Wangyu e il rover lunare con equipaggio Tansuo. Anche i payload per la ricerca scientifica e le applicazioni sono stati finalizzati, mentre le infrastrutture a terra (sito di lancio, rete di tracciamento e sito di atterraggio sulla Terra) stanno subendo uno sviluppo accelerato.

Il carico di lavoro

Nonostante i successi già registrati quest'anno, tra cui il test del sistema di propulsione del secondo stadio e il test di accensione in cattività per il razzo Long March-10, la prova di fuga a quota zero per la navicella Mengzhou e il test completo di verifica di atterraggio e decollo per il lander Lanyue, il percorso è ancora in salita.

Zhang Jingbo ha infatti riconosciuto che la sfida tecnologica rimane significativa: "Numerose nuove tecnologie richiedono ancora convalida, e il carico di lavoro imminente è pesante, dati gli elevati standard di qualità e le tempistiche strette per i test di volo."

Per superare tali ostacoli e gettare solide basi per il raggiungimento puntuale dell'obiettivo di esplorazione lunare della nazione, è stata delineata una serie di test cruciali. Questi includono: test integrati per il lander lunare Lanyue, test termici e prove di fuga a massima pressione dinamica per la navicella con equipaggio Mengzhou, e voli a bassa quota e di verifica tecnologica per il razzo vettore Long March-10.

In un segnale di coinvolgimento pubblico, il portavoce ha inoltre annunciato che la missione Mengzhou-1 sarà inclusa nella campagna pubblica di sollecitazione del logo, affiancando le missioni alla stazione spaziale cinese. La navicella Mengzhou è progettata principalmente per le missioni lunari, pur supportando anche quelle in orbita terrestre bassa.

cina uomo sulla Luna allunaggio Agenzia Spaziale Cinese (CMSA) vettore Lunga Marcia 10 lander Lanyue navicella Mengzhou
