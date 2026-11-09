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Da Elvis a Eminem: cause contro Suno per la clonazione vocale IA

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I detentori dei diritti delle due icone musicali accusano la piattaforma di replicare illecitamente stile e timbro degli artisti, chiamando in causa le recenti norme a tutela dell'identità sonora

Da Elvis a Eminem: cause contro Suno per la clonazione vocale IA
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09 novembre 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La pressione giudiziaria attorno a Suno continua a intensificarsi. La piattaforma generativa specializzata nella creazione di brani musicali tramite intelligenza artificiale si trova al centro di due nuovi contenziosi legali, promossi rispettivamente dagli eredi di Elvis Presley e dagli editori del catalogo di Eminem. L'accusa principale verte sulla produzione non autorizzata di testi e tracce audio capaci di ricalcare in modo indistinguibile la voce e la cifra stilistica delle due leggende del panorama musicale internazionale.

Nel caso relativo a Presley, l'azione legale fa esplicito riferimento all'Elvis Act, la normativa approvata in Tennessee per impedire lo sfruttamento e la clonazione non autorizzata della voce degli interpreti tramite strumenti algoritmici. Secondo i legali della parte lesa, il sistema avrebbe inglobato identità, sforzi e tratti creativi degli artisti per trasformarli in un meccanismo seriale di monetizzazione, riducendo a pochi secondi di calcolo processi espressivi che richiedono anni di perfezionamento. L'impianto accusatorio segue l'impostazione già adottata lo scorso autunno da altri cantautori come Jason Isbell, puntando i riflettori sulla riproduzione indebita dell'identità artistica prima ancora che sulle violazioni ordinarie del diritto d'autore.

Dal canto suo, l'azienda respinge le contestazioni ribadendo che la tecnologia nasce per favorire la composizione originale e non per lucrare sull'immagine altrui. Un portavoce della società ha spiegato che la piattaforma vieta esplicitamente l'impiego dei nomi degli artisti all'interno dei prompt di comando, avvalendosi di sistemi di verifica di terze parti per intercettare eventuali tentativi di emulazione o caricamenti impropri di materiale protetto.

Le due nuove citazioni vanno a sommarsi a un fronte legale già particolarmente esteso per Suno, attualmente impegnata a difendersi dalle azioni legali intentate dai colossi discografici dell'industria, tra cui Sony Music e Universal Music Group.

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