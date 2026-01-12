circle x black
Cerca nel sito
 

Da idraulico a babysitter: Nintendo lancia la linea My Mario in Italia

sponsor

Dopo il debutto estivo sul mercato giapponese, la collezione dedicata alla prima infanzia approda ufficialmente in Europa con una proposta che unisce gioco fisico, intrattenimento digitale e abbigliamento

Da idraulico a babysitter: Nintendo lancia la linea My Mario in Italia
12 gennaio 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Regno dei Funghi si prepara ad accogliere una nuova generazione di utenti attraverso il debutto italiano di My Mario, la serie di prodotti e contenuti concepita per introdurre i bambini in età prescolare all'universo della casa di Kyoto. Dopo il lancio avvenuto in Giappone nell'agosto 2025, la collezione arriverà ufficialmente sul mercato nazionale il prossimo 19 febbraio. L'iniziativa punta a creare un punto di contatto tra genitori e figli, utilizzando icone storiche come Mario, Luigi, la Principessa Peach e Yoshi per stimolare l'immaginazione e il gioco condiviso attraverso strumenti pedagogici e interattivi.

screenshot 2026 01 12 alle 11.51.45

L'offerta commerciale iniziale si focalizza sulla concretezza dei materiali naturali, proponendo set di blocchi di legno ispirati agli elementi iconici della saga, disponibili in versioni da tre e trenta pezzi. Parallelamente, la collaborazione con partner storici del settore giocattolo come Simba ha portato allo sviluppo di una linea di peluche morbidi e sonagli, studiati specificamente per la manipolazione da parte dei più piccoli. La strategia di distribuzione prevede una prima fase di esclusività sul My Nintendo Store a partire dalla metà di febbraio, seguita da una distribuzione più capillare presso i rivenditori fisici autorizzati nel corso dell'anno.

Sul fronte tecnologico, l'espansione del brand passa attraverso l'applicazione gratuita Ciao, Mario!, progettata per un'interazione intuitiva su dispositivi smart e console Nintendo Switch, inclusa la recente Nintendo Switch 2. L’ecosistema digitale è completato da una serie di contenuti audiovisivi in stop-motion già consultabili sui canali ufficiali, finalizzati a intrattenere il target di riferimento con un linguaggio visivo semplice e immediato. Il progetto non si esaurirà con il lancio dei primi giocattoli, poiché il catalogo è destinato ad ampliarsi nei mesi successivi con l’introduzione di una linea di abbigliamento dedicata ai neonati, un libro interattivo e accessori per il bagnetto prodotti da TOMY.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
My Mario Nintendo Switch 2 bambini
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza