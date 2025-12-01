Daniele Bartocci eletto tra gli Under 40 più influenti al mondo ai Business Élite Awards

Il manager e giornalista agroalimentare italiano premiato a Roma per l'impegno in business e innovazione. Il riconoscimento celebra il valore del sacrificio e dell'investimento dei giovani nel Paese

La capitale ha ospitato la celebrazione annuale europea dei Business Élite Awards presso The St. Regis, uno dei più significativi premi internazionali dedicati a imprenditori e manager under 40. Tra i protagonisti di quest'anno figura l'italiano Daniele Bartocci, attivo nei settori agroalimentare e della comunicazione giornalistica, che è stato insignito del titolo di "giovani europei under40 più influenti al mondo dell’anno 2025 su business e innovazione."

Bartocci, originario delle Marche, vanta un curriculum già arricchito da numerosi riconoscimenti di settore, tra cui i premi Food Manager dell’Anno e l'inclusione nelle 100 Eccellenze Italiane a Montecitorio. Il premio non si limita a celebrare l'influenza economica, ma riconosce la qualità, la determinazione e l'ambizione dei giovani leader chiamati a plasmare il mondo del business. Gli Awards e la community dei 40under40 hanno riunito figure internazionali di spicco, creando concrete opportunità di networking tra imprese, innovatori e classe manageriale.

Il premiato ha espresso il significato del riconoscimento, ponendo l'accento sui valori della perseveranza e della fiducia nel contesto nazionale: "Sono onorato di aver ricevuto nella Capitale questo importante riconoscimento. È un premio che mi dà ancor più stimoli e motivazioni per continuare il mio percorso professionale all’interno del panorama agroalimentare e comunicativo. Un riconoscimento che voglio condividere con tutti coloro che mi hanno sostenuto negli anni. Ma anche e soprattutto con tutti quei giovani che credono fortemente nei valori del sacrificio, scegliendo di restare e investire nel proprio paese, costruendo altresì valore con tenacia e passione.”

Bartocci, nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi premi nel settore food e sport, tra cui il Myllennium Award 2020 (premiato dall'allora Ministro Vincenzo Spadafora) e il premio Andrea Fortunato al Salone d’Onore del CONI, confermando la sua influenza trasversale tra economia, comunicazione e valori sportivi.