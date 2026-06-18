Dreame al primo posto nelle vendite globali di robot aspirapolvere

Secondo i dati pubblicati dall'International Data Corporation (IDC) relativi al primo trimestre del 2026, la società Dreame ha raggiunto la prima posizione a livello globale per volume di vendite e ricavi finanziari nel segmento dei robot aspirapolvere. Il riscontro statistico evidenzia l'efficacia delle strategie di internazionalizzazione e la progressiva adozione di soluzioni ingegneristiche applicate alla mobilità intra-domestica.

La divisione del marchio dedicata ai sistemi robotizzati di pulizia ha esteso la propria rete di distribuzione a più di 120 Paesi e regioni geografiche, strutturando una filiera logistica che comprende oltre 6.500 punti vendita monomarca distribuiti globalmente e un volume di forniture complessivo che ha superato gli 11 milioni di unità. Sotto il profilo delle quote di mercato, l'azienda detiene la prima posizione all'interno di 30 nazioni, superando la soglia del cinquanta percento delle preferenze complessive in 10 di questi territori. Tra i mercati europei a maggiore trazione si inserisce l'Italia, dove i flussi commerciali hanno fatto registrare un tasso di crescita annuale superiore al cento per cento per sei anni consecutivi.

Dal punto di vista tecnico, l'evoluzione dei cataloghi industriali si concentra sull'integrazione di moduli meccanici e sensori progettati per superare le barriere architettoniche standard delle abitazioni. Le soluzioni applicate ai telai permettono ai dispositivi di operare al di sotto di arredi con luce ridotta dal suolo, incrementare l'estensione dei bracci di pulizia negli angoli, superare dislivelli o gradini e mappare la disposizione delle stanze tramite algoritmi di intelligenza artificiale. La ricerca nel settore della robotica applicata si sta progressivamente spostando dal semplice coordinamento del movimento alla gestione autonoma delle variabili ambientali, traducendo la potenza di calcolo in efficienza operativa quotidiana.

In merito al posizionamento globale e alle prospettive industriali del gruppo, Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU, ha dichiarato: “Il raggiungimento del primo posto a livello mondiale, sia in termini di vendite che di fatturato nel primo trimestre del 2026, secondo IDC, segna una tappa fondamentale per Dreame Robot Vacuum. Questo ennesimo traguardo riflette il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell’innovazione, della qualità e di un design incentrato sull’utente. Continueremo a spingerci oltre i confini della robotica domestica per creare esperienze di vita più intelligenti e significative per gli utenti di tutto il mondo”. I piani di sviluppo a lungo termine delineano un'espansione delle architetture integrate verso una nuova generazione di automazione robotica, finalizzata a connettere la pulizia delle superfici con la gestione complessiva dell'ecosistema della casa intelligente.