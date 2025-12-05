E' il Cloud Dancer il colore del 2026, per l'edge 70 edizione speciale con Swarovski

Un bianco etereo - nome in codice 11-4201 Cloud Dancer - il 'Color of the Year' scelto da Motorola nella gamma Pantone per trasmettere il messaggio legato alla sua filosofia di vita e di comunicazione. Una tonalità identificata come 'invito' alla limpidezza che si afferma sull'eccesso, e che caratterizza una edizione speciale dell'edge 70, personalizzata ulteriormente dall'inclusione di cristalli Swarovski incastonati nel design. Il dispositivo in edizione speciale sarà introdotto come aggiunta a The Brilliant Collection, una selezione di dispositivi, focalizzata sull’artigianalità e un lusso senza tempo, che Motorola ha lanciato all'inizio di quest'anno in partnership proprio con il brand austriaco.

Come spiega Ruben Castano, VP of Design, Brand and Consumer Experience di Motorola, "il Cloud Dancer riflette una nuova filosofia di design, che celebra la semplicità come vera forza. Rappresenta un reset per i sensi, un invito a rallentare e a ritrovare la messa a fuoco. Ammorbidendo ciò che ci circonda, apriamo lo spazio a ciò che conta veramente. Questo messaggio si concretizza nel modo in cui abbiamo concepito motorola edge 70 – sottile, equilibrato e di una bellezza discreta.”

Dispositivo più sottile della sua categoria, motorola edge 70 - disponibile in Italia da gennaio 2026 nella versione Pantone Color of the Year 2026 - si distingue per la cura ai dettagli, dalle sue fotocamere ad alta risoluzione da 50MP alla tecnologia della batteria di nuova generazione, fino alle esperienze moto ai che si adattano a chi lo usa.