circle x black
Cerca nel sito
 

Fibra ottica e monitoraggio sismico: accordo INGV-FiberCop

sponsor

Al via la sperimentazione della tecnologia DAS per trasformare la rete digitale in un sistema di sorveglianza vulcanica e geofisica

Fibra ottica e monitoraggio sismico: accordo INGV-FiberCop
26 febbraio 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e FiberCop hanno formalizzato un protocollo d'intesa volto a integrare l'infrastruttura di rete digitale nazionale nelle attività di sorveglianza sismica e vulcanica. L'iniziativa punta a convertire i cavi in fibra ottica in una fitta rete di sensori capaci di rilevare vibrazioni millimetriche del suolo. Grazie alla tecnologia Distributed Acoustic Sensing (DAS), ogni singolo tratto di fibra può essere trasformato in una serie di punti di misura ravvicinati, permettendo di monitorare aree vaste o difficilmente accessibili, inclusi gli ambienti sottomarini.

Dall'isola di Vulcano ai Campi Flegrei

Le prime sperimentazioni condotte sull'isola di Vulcano hanno già fornito dati significativi, rilevando oltre 1.400 eventi sismici in un solo mese. In questo contesto, l'analisi di oltre 20 Terabyte di dati, supportata da sistemi di calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale, ha permesso di mappare con precisione lo stato del sistema idrotermale locale. Attualmente, l’attenzione si è spostata sull'area dei Campi Flegrei, dove è attiva un’acquisizione di segnali DAS lungo un cavo di circa 20 km che collega Bagnoli a Bacoli. La densità dei punti di misura, posizionati ogni 5 metri, facilita l'identificazione di eventi di minore entità, cruciali per lo studio degli sciami sismici.

Sinergia tra ricerca e infrastrutture

L'accordo prevede che FiberCop metta a disposizione tratti di "fibra spenta" per potenziare le reti di monitoraggio permanenti. Fabio Florindo, Presidente dell'INGV, ha sottolineato l'importanza strategica della collaborazione: “La firma del Memorandum d'Intesa tra il nostro Istituto e FiberCop rappresenta un'importante opportunità per rafforzare e rendere sempre più efficaci le tecniche di osservazione dei fenomeni geofisici - Garantire un sistema di monitoraggio capillare, integrato ed efficiente, in particolare nelle aree a maggiore rischio sismico e vulcanico, è per noi una priorità”.

L’infrastruttura digitale assume così una funzione di pubblica utilità che trascende la semplice connettività. Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, ha dichiarato: “La rete di FiberCop è un sistema capillare che abilita la connettività digitale [...] e capace di assumere un ruolo ancora più ampio diventando una piattaforma evoluta per il monitoraggio sismico e geofisico, L'accordo con INGV rappresenta un passaggio strategico nella valorizzazione della nostra infrastruttura come risorsa per la tutela del territorio”. Questa metodologia, integrandosi con i sensori tradizionali, apre nuove prospettive per la gestione delle emergenze e la prevenzione del rischio ambientale su scala nazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tecnologia DAS INGV FiberCop monitoraggio sismico sorveglianza vulcanica sorveglianza geofisica isola di Vulcano Campi Flegrei cavi sottomarini di fibra ottica
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza