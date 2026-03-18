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Final Fantasy: Black Mages Legacy è la serie dedicata a Final Fantasy IX

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A distanza di anni dall'annuncio originale, la serie animata dedicata al nono capitolo della saga entra ufficialmente in produzione presso lo studio EuroVisual

Final Fantasy: Black Mages Legacy è la serie dedicata a Final Fantasy IX
18 marzo 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il progetto, svelato inizialmente nel 2021, ha ora un nome ufficiale e una struttura definita. Final Fantasy: Black Mages Legacy si comporrà di dieci episodi da ventidue minuti ciascuno, portando sul piccolo schermo un’estetica in 2D che promette di rispettare l'immaginario fiabesco del titolo Square Enix. Non sono stati rivelati dettagli sulla data di uscita. La produzione segna un passo concreto per un adattamento che per lungo tempo era rimasto privo di aggiornamenti sostanziali, confermando l'interesse del settore per le proprietà intellettuali storiche del mondo videoludico.

La narrazione non si limiterà a ripercorrere le gesta di Gidan e compagni, ma sposterà il focus sulla discendenza di uno dei personaggi più iconici del gioco: il piccolo mago nero Vivi. I protagonisti della serie sono infatti i suoi figli, Imel, Koln, Luciola, Thea, Fala e Doc, descritti come gli ultimi esponenti della loro stirpe nei quattro continenti. La storia prende il via in una Alexandria apparentemente pacifica, dove la comunità protegge i giovani maghi, finché un evento drammatico non rompe l'equilibrio. Il ritrovamento di Mel, rimasto pietrificato nella locanda dove lavora Koln, dà il via a una nuova epopea legata al tragico destino dei maghi neri.

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Final Fantasy Black Mages Legacy Final Fantasy IX serie animata EuroVisual Square Enix
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