C.B. Cebulski, Cristiano Tomei, Giuseppe Camuncoli, Paolo Barbieri, il giro del mondo con Lorenzo Prattico, i cocktail di Chip Zdarsky e Charlie Adlard, i “Rare Flavours” di Ram V e Filipe Andrade, l’ultimate Cooking Battle Di Manga Issho, l’inedita partita del gioco di ruolo Brancalonia e tanti altri ospiti e appuntamenti.

Lucca Comics & Games rinnova anche quest’anno la partnership con Foodmetti - Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo del fumetto e dell'enogastronomia. Foodmetti negli anni si è affermato come una meta imprescindibile per tutti gli appassionati e come il luogo ideale per incontrare autori e autrici in modo informale. Primo fra tutti, C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel, che sarà un ospite fisso di Foodmetti e che potrete trovare anche allo stand Panini Comics negli orari a lui dedicati.

Questa quarta edizione di Foodmetti si terrà all'interno di Palazzo Guinigi, prestigiosa location simbolo della Città di Lucca, che ospiterà anche le mostre di Lucca Comics & Games, inclusa la personale di Sergio Algozzino, che avremo l’onore di accogliere proprio all’interno dello spazio Foodmetti.

E proprio la Torre Guinigi è la protagonista di questa nuova edizione di Foodmetti, a partire dalla splendida locandina firmata da Paolo Barbieri, che sarà nostro ospite per la colazione inaugurale di Foodmetti 2025.

Ma la location non è l’unica novità, cambia anche il servizio di ristorazione, che quest’anno sarà affidato al team lucchese di De Cervesia. Sotto l’egida dello Chef Cristiano Tomei, De Cervesia proporrà piccola cucina, piatti caldi e panini, il tutto accompagnato dalle birre del Birrificio Baladin e da una rotazione di birre di piccoli birrifici locali selezionati direttamente dallo staff di De Cervesia.

Torna invece la Bottega Foodmetti, affidata nuovamente alla Libreria Altroquando di Roma, dove si terranno i firmacopie dei nostri ospiti e nella quale saranno disponibili libri, graphic novel e prodotti enograstronomici a tema cibo e fumetto, oltre alla speciale lattina di birra Foodmetti by Baladin raffigurante la locandina di Foodmetti 2025.

Come da tradizione, Foodmetti offrirà numerosi appuntamenti imperdibili, in cui autori e autrici di fumetto si cimenteranno nelle vesti di cuochi e bartender, in collaborazione con le più importanti case editrici italiane.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti dell’edizione 2025:

IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI EVENTI

Conducono Eleonora Cozzella e Paolo Campana de Il Gusto, Giuseppe Camuncoli e Carlo Spinelli di Foodmetti

29 OTTOBRE

ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI

COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI PAOLO BARBIERI

Conduce Massimiliano Loizzi In collaborazione con Sergio Bonelli Editore e Lo Scarabeo

ORE 12.00 - 13.00 | TEATRO FOODMETTI

ODINO E VALHALLA: BIRRE…. DIVINE!

Presentazione delle due birre nate dal sodalizio tra il grande artista Gabriele Dell'Otto e Fra Daniele dei frati francescani TOR

In collaborazione con Birrificio Due Fusti

ORE 14.00 - 15.00 | TEATRO FOODMETTI

CORDIALMENTE … FOODMETTI

Degustazione in compagnia di Julien Blondel, a cura del sake sommelier In Sake Veritas

In collaborazione con J-Pop e Sake Company

ORE 15.00 - 16.00 | TEATRO FOODMETTI

DRINK, PAINT & PUNK!

Performance liquide tratte dal volume “Ricettario di Una Folle”, con Eleonora Romolini e Ninjaz

ORE 16.00 - 17.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI E NINJAZ

ORE 16.30 - 17.30 | TEATRO FOODMETTI

MANGA ISSHO ULTIMATE COOKING BATTLE

Due superstar italiane del manga, Marco Albiero e Federica Di Meo, si sfideranno in un regolamento dei conti che decreterà un solo vincitore. Ma stavolta i loro strumenti di lavoro non saranno pennini né tavolette, bensì... padelle e spatole!

Con Marco Albiero e Federica Di Meo

In giuria: Roberto Cocciolo, Gen Hashiba, Emanuela Pacotto e Kenta Suzuki.

Modera Cristian Posocco

In collaborazione con Star Comics e Kikkoman

ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI

PAGURI COMICS CAFÉ

Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto

Special guest: Alberto Pagliaro

Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri

ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI

APERITIVO AL BAR FOODMETTI

Guest bartender: Lorenzo Fonda

In collaborazione con Coconino Press

30 OTTOBRE

ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI

COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI LA TRAM

Conduce Massimiliano Loizzi

In collaborazione con La Revue

ORE 11.00 - 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: LA TRAM

ORE 11.00 - 12.00 | TEATRO FOODMETTI

IL MISTERO DELLA ZUPPA DI DURVERE

Presentazione del fumetto di Stefano Tofani e Valerio Barchi ideato dal Comune di Capannori e dalla Piana del Cibo, nell’ambito del progetto europeo FoodClic, per la promozione di una alimentazione locale sana e sostenibile.

Con Stefano Tofani, Silvia Sarti, Alessio Ciacci e Giorgio Dalsasso

ORE 14.00 - 15.00 | TEATRO FOODMETTI

CORDIALMENTE … FOODMETTI

Degustazione in compagnia di Ariel Olivetti, con Marco Rizzo e Marco Macelloni

In collaborazione con Lucca Crea e Branca

ORE 15.00 - 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI

ORE 15.30 - 17.00 | TEATRO FOODMETTI

COOKING SHOW: I RAMEN DI NARUTO

Lo chef giapponese Masami Kuroda, Sabrina Falconi e l’editor Martina Petrucci ci guidano alla scoperta del piatto più goloso tratto dal volume “Le Ricette Segrete di Naruto Shippuden”.

In collaborazione con Tunué e Ristorante Nida

ORE 17.00 - 18.00 | TEATRO FOODMETTI

NATALE A CASA BALADIN

Presentazione della Birra Foodmetti e del Calendario dell’Avvento 2025. Con Giuseppe Camuncoli, Fabio Mozzone e Alessio “Islaz” Franzoso

In collaborazione con Birrificio Agricolo Baladin

ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI

PAGURI COMICS CAFÉ

Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto

Special guest: Zuzu

Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri

ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI

APERITIVO AL BAR FOODMETTI

Guest bartender: Cristina Kokoro e Eleonora Gatta

In collaborazione con Panini Comics

31 OTTOBRE

ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI

COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI GUILHERME PETRECA

Conduce Massimiliano Loizzi

In collaborazione con Toshokan

ORE 11.00 - 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: GUILHERME PETRECA

ORE 12.00 - 13.00 | TEATRO FOODMETTI

COOKING SHOW: LE RICETTE DI RARE FLAVOURS

Alla scoperta della visionaria opera gastrofumettistica insieme agli autori Ram V e Filipe Andrade, e attraverso le creazioni dello chef Cristiano Tomei.

In collaborazione con Edizioni BD e Ristorante L’Imbuto

ORE 13.30 - 14.30 | TEATRO FOODMETTI

CORDIALMENTE … FOODMETTI

Degustazione in compagnia di Emiliano Mammucari, con Marco Rizzo e Lorenzo Aiosa

In collaborazione con Sergio Bonelli Editore e VodkaMadonna

ORE 14.30 - 16.30 | TEATRO FOODMETTI

LIVE PAINTING GIACON ALL STARS X ALESSI

Decorazione e personalizzazione di prodotti Alessi

Con Massimo Giacon e Giacomo Bevilacqua, Otto Gabos, Jason Howard, Grazia La Padula, Silvia Ziche

ORE 15.00 - 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI

ORE 16.30 - 17.30 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: JASON HOWARD

ORE 17.00 - 18.00 | TEATRO FOODMETTI

AMARE, DISEGNARE E DEGUSTARE MIYAZAKI

Il mondo del maestro dello Studio Ghibli sviscerato dalla scrittrice Silvia Casini, con la partecipazione dell’illustratrice Laura Zavalloni e del sake sommelier In Sake Veritas

In collaborazione con Sake Company

ORE 18.00 - 19.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: SILVIA CASINI

ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI

PAGURI COMICS CAFÉ

Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto

Special guest: Officina Infernale

Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri

ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI

APERITIVO AL BAR FOODMETTI

Guest bartender: Charlie Adlard

In collaborazione con saldaPress

1 NOVEMBRE

ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI

COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI LORENZO LA NEVE E SPUGNA

Conduce Massimiliano Loizzi

In collaborazione con GigaCiao

ORE 11.00 - 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: LORENZO LA NEVE

ORE 11.00 - 12.00 | TEATRO FOODMETTI

IN CUCINA CON WACOM - LE RICETTE DISEGNATE!

Il pioneer Wacom Alessio Tommasetti, guidato dallo chef Cristiano Tomei, alle prese con l’illustrazione in diretta di un piatto servito in… tavoletta grafica!

In collaborazione con Wacom

ORE 12.00 - 13.00 | TEATRO FOODMETTI

QUESTA FAME CHE NON SMETTE MAI

Presentazione del romanzo di Lorenzo Prattico (Prattquello) che, insieme allo scrittore gastronomico Carlo Spinelli, ci porterà in un viaggio attorno al mondo alla scoperta di sapori, odori e esperienze culinarie

In collaborazione con Mondadori

ORE 13.00 - 14.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: LORENZO PRATTICO (PRATTQUELLO)

ORE 14.00 - 15.00 | TEATRO FOODMETTI

CORDIALMENTE … FOODMETTI

La storia del Sake nei Manga: degustazione in compagnia di Jacopo Costa Buranelli e Chicca Vancini.

In collaborazione con JNTO e J-Pop

ORE 15.00 - 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI

ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI

PAGURI COMICS CAFÉ

Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto

Special guest: Carmine Di Giandomenico

Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri

ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI

APERITIVO AL BAR FOODMETTI

Guest bartender: Chip Zdarsky

In collaborazione con Panini Comics

2 NOVEMBRE

ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI

COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI GIORGIO SALATI E CHRISTIAN CORNIA

Conduce Massimiliano Loizzi

In collaborazione con Tunué

ORE 11.00 - 12.30 | TEATRO FOODMETTI

CAVOLO, CHE FICO!

Presentazione del volume a fumetti firmato da Sio, Cristiano Tomei, Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli dedicato alle scuole primarie della Toscana, per un nuovo approccio all’educazione alimentare, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana e da Area Performance ODV.

Con Cristiano Tomei, Dora Pulina, dirigente dell'Istituto Comprensivo Lucca Centro Storico di Lucca e Frediana Dianda, collaboratrice del Dirigente e insegnante della Scuola Primaria Pascoli

ORE 14.00 - 15.00 | TEATRO FOODMETTI

CORDIALMENTE … FOODMETTI

Degustazione in compagnia di Irene Marchesini e Carlotta Di Cataldo

In collaborazione con Bao Publishing

ORE 15.00 - 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI

FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI

ORE 15.00 - 16.30 | TEATRO FOODMETTI

BRANCALONIA: LA VENDETTA DEL CUOCOMANTE

Una partita entusiasmante e dal sapore inedito al celebre gioco di ruolo spaghetti fantasy. Con Simone Laudiero, Simone Rosini, Andross e Manfredi di InnTale e lo chef Cristiano Tomei

In collaborazione con Acheron Games e InnTale

ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI

PAGURI COMICS CAFÉ

Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto

Special guest: Alfonso Font

Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri

ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI

APERITIVO AL BAR FOODMETTI

Guest bartender: C.B. Cebulski, Giuseppe Camuncoli, Emiliano Pagani, Daniele Caluri, Paolo Cioni, Marco Macelloni.

Gran brindisi di chiusura con il Team Foodmetti ALL-STARS