C.B. Cebulski, Cristiano Tomei, Giuseppe Camuncoli, Paolo Barbieri, il giro del mondo con Lorenzo Prattico, i cocktail di Chip Zdarsky e Charlie Adlard, i “Rare Flavours” di Ram V e Filipe Andrade, l’ultimate Cooking Battle Di Manga Issho, l’inedita partita del gioco di ruolo Brancalonia e tanti altri ospiti e appuntamenti.
Lucca Comics & Games rinnova anche quest’anno la partnership con Foodmetti - Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo del fumetto e dell'enogastronomia. Foodmetti negli anni si è affermato come una meta imprescindibile per tutti gli appassionati e come il luogo ideale per incontrare autori e autrici in modo informale. Primo fra tutti, C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel, che sarà un ospite fisso di Foodmetti e che potrete trovare anche allo stand Panini Comics negli orari a lui dedicati.
Questa quarta edizione di Foodmetti si terrà all'interno di Palazzo Guinigi, prestigiosa location simbolo della Città di Lucca, che ospiterà anche le mostre di Lucca Comics & Games, inclusa la personale di Sergio Algozzino, che avremo l’onore di accogliere proprio all’interno dello spazio Foodmetti.
E proprio la Torre Guinigi è la protagonista di questa nuova edizione di Foodmetti, a partire dalla splendida locandina firmata da Paolo Barbieri, che sarà nostro ospite per la colazione inaugurale di Foodmetti 2025.
Ma la location non è l’unica novità, cambia anche il servizio di ristorazione, che quest’anno sarà affidato al team lucchese di De Cervesia. Sotto l’egida dello Chef Cristiano Tomei, De Cervesia proporrà piccola cucina, piatti caldi e panini, il tutto accompagnato dalle birre del Birrificio Baladin e da una rotazione di birre di piccoli birrifici locali selezionati direttamente dallo staff di De Cervesia.
Torna invece la Bottega Foodmetti, affidata nuovamente alla Libreria Altroquando di Roma, dove si terranno i firmacopie dei nostri ospiti e nella quale saranno disponibili libri, graphic novel e prodotti enograstronomici a tema cibo e fumetto, oltre alla speciale lattina di birra Foodmetti by Baladin raffigurante la locandina di Foodmetti 2025.
Come da tradizione, Foodmetti offrirà numerosi appuntamenti imperdibili, in cui autori e autrici di fumetto si cimenteranno nelle vesti di cuochi e bartender, in collaborazione con le più importanti case editrici italiane.
Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti dell’edizione 2025:
IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI EVENTI
Conducono Eleonora Cozzella e Paolo Campana de Il Gusto, Giuseppe Camuncoli e Carlo Spinelli di Foodmetti
29 OTTOBRE
ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI
COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI PAOLO BARBIERI
Conduce Massimiliano Loizzi In collaborazione con Sergio Bonelli Editore e Lo Scarabeo
ORE 12.00 - 13.00 | TEATRO FOODMETTI
ODINO E VALHALLA: BIRRE…. DIVINE!
Presentazione delle due birre nate dal sodalizio tra il grande artista Gabriele Dell'Otto e Fra Daniele dei frati francescani TOR
In collaborazione con Birrificio Due Fusti
ORE 14.00 - 15.00 | TEATRO FOODMETTI
CORDIALMENTE … FOODMETTI
Degustazione in compagnia di Julien Blondel, a cura del sake sommelier In Sake Veritas
In collaborazione con J-Pop e Sake Company
ORE 15.00 - 16.00 | TEATRO FOODMETTI
DRINK, PAINT & PUNK!
Performance liquide tratte dal volume “Ricettario di Una Folle”, con Eleonora Romolini e Ninjaz
ORE 16.00 - 17.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI E NINJAZ
ORE 16.30 - 17.30 | TEATRO FOODMETTI
MANGA ISSHO ULTIMATE COOKING BATTLE
Due superstar italiane del manga, Marco Albiero e Federica Di Meo, si sfideranno in un regolamento dei conti che decreterà un solo vincitore. Ma stavolta i loro strumenti di lavoro non saranno pennini né tavolette, bensì... padelle e spatole!
Con Marco Albiero e Federica Di Meo
In giuria: Roberto Cocciolo, Gen Hashiba, Emanuela Pacotto e Kenta Suzuki.
Modera Cristian Posocco
In collaborazione con Star Comics e Kikkoman
ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI
PAGURI COMICS CAFÉ
Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto
Special guest: Alberto Pagliaro
Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri
ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI
APERITIVO AL BAR FOODMETTI
Guest bartender: Lorenzo Fonda
In collaborazione con Coconino Press
30 OTTOBRE
ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI
COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI LA TRAM
Conduce Massimiliano Loizzi
In collaborazione con La Revue
ORE 11.00 - 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: LA TRAM
ORE 11.00 - 12.00 | TEATRO FOODMETTI
IL MISTERO DELLA ZUPPA DI DURVERE
Presentazione del fumetto di Stefano Tofani e Valerio Barchi ideato dal Comune di Capannori e dalla Piana del Cibo, nell’ambito del progetto europeo FoodClic, per la promozione di una alimentazione locale sana e sostenibile.
Con Stefano Tofani, Silvia Sarti, Alessio Ciacci e Giorgio Dalsasso
ORE 14.00 - 15.00 | TEATRO FOODMETTI
CORDIALMENTE … FOODMETTI
Degustazione in compagnia di Ariel Olivetti, con Marco Rizzo e Marco Macelloni
In collaborazione con Lucca Crea e Branca
ORE 15.00 - 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI
ORE 15.30 - 17.00 | TEATRO FOODMETTI
COOKING SHOW: I RAMEN DI NARUTO
Lo chef giapponese Masami Kuroda, Sabrina Falconi e l’editor Martina Petrucci ci guidano alla scoperta del piatto più goloso tratto dal volume “Le Ricette Segrete di Naruto Shippuden”.
In collaborazione con Tunué e Ristorante Nida
ORE 17.00 - 18.00 | TEATRO FOODMETTI
NATALE A CASA BALADIN
Presentazione della Birra Foodmetti e del Calendario dell’Avvento 2025. Con Giuseppe Camuncoli, Fabio Mozzone e Alessio “Islaz” Franzoso
In collaborazione con Birrificio Agricolo Baladin
ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI
PAGURI COMICS CAFÉ
Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto
Special guest: Zuzu
Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri
ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI
APERITIVO AL BAR FOODMETTI
Guest bartender: Cristina Kokoro e Eleonora Gatta
In collaborazione con Panini Comics
31 OTTOBRE
ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI
COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI GUILHERME PETRECA
Conduce Massimiliano Loizzi
In collaborazione con Toshokan
ORE 11.00 - 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: GUILHERME PETRECA
ORE 12.00 - 13.00 | TEATRO FOODMETTI
COOKING SHOW: LE RICETTE DI RARE FLAVOURS
Alla scoperta della visionaria opera gastrofumettistica insieme agli autori Ram V e Filipe Andrade, e attraverso le creazioni dello chef Cristiano Tomei.
In collaborazione con Edizioni BD e Ristorante L’Imbuto
ORE 13.30 - 14.30 | TEATRO FOODMETTI
CORDIALMENTE … FOODMETTI
Degustazione in compagnia di Emiliano Mammucari, con Marco Rizzo e Lorenzo Aiosa
In collaborazione con Sergio Bonelli Editore e VodkaMadonna
ORE 14.30 - 16.30 | TEATRO FOODMETTI
LIVE PAINTING GIACON ALL STARS X ALESSI
Decorazione e personalizzazione di prodotti Alessi
Con Massimo Giacon e Giacomo Bevilacqua, Otto Gabos, Jason Howard, Grazia La Padula, Silvia Ziche
ORE 15.00 - 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI
ORE 16.30 - 17.30 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: JASON HOWARD
ORE 17.00 - 18.00 | TEATRO FOODMETTI
AMARE, DISEGNARE E DEGUSTARE MIYAZAKI
Il mondo del maestro dello Studio Ghibli sviscerato dalla scrittrice Silvia Casini, con la partecipazione dell’illustratrice Laura Zavalloni e del sake sommelier In Sake Veritas
In collaborazione con Sake Company
ORE 18.00 - 19.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: SILVIA CASINI
ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI
PAGURI COMICS CAFÉ
Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto
Special guest: Officina Infernale
Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri
ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI
APERITIVO AL BAR FOODMETTI
Guest bartender: Charlie Adlard
In collaborazione con saldaPress
1 NOVEMBRE
ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI
COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI LORENZO LA NEVE E SPUGNA
Conduce Massimiliano Loizzi
In collaborazione con GigaCiao
ORE 11.00 - 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: LORENZO LA NEVE
ORE 11.00 - 12.00 | TEATRO FOODMETTI
IN CUCINA CON WACOM - LE RICETTE DISEGNATE!
Il pioneer Wacom Alessio Tommasetti, guidato dallo chef Cristiano Tomei, alle prese con l’illustrazione in diretta di un piatto servito in… tavoletta grafica!
In collaborazione con Wacom
ORE 12.00 - 13.00 | TEATRO FOODMETTI
QUESTA FAME CHE NON SMETTE MAI
Presentazione del romanzo di Lorenzo Prattico (Prattquello) che, insieme allo scrittore gastronomico Carlo Spinelli, ci porterà in un viaggio attorno al mondo alla scoperta di sapori, odori e esperienze culinarie
In collaborazione con Mondadori
ORE 13.00 - 14.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: LORENZO PRATTICO (PRATTQUELLO)
ORE 14.00 - 15.00 | TEATRO FOODMETTI
CORDIALMENTE … FOODMETTI
La storia del Sake nei Manga: degustazione in compagnia di Jacopo Costa Buranelli e Chicca Vancini.
In collaborazione con JNTO e J-Pop
ORE 15.00 - 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI
ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI
PAGURI COMICS CAFÉ
Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto
Special guest: Carmine Di Giandomenico
Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri
ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI
APERITIVO AL BAR FOODMETTI
Guest bartender: Chip Zdarsky
In collaborazione con Panini Comics
2 NOVEMBRE
ORE 10.00 - 11.00 | TEATRO FOODMETTI
COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI GIORGIO SALATI E CHRISTIAN CORNIA
Conduce Massimiliano Loizzi
In collaborazione con Tunué
ORE 11.00 - 12.30 | TEATRO FOODMETTI
CAVOLO, CHE FICO!
Presentazione del volume a fumetti firmato da Sio, Cristiano Tomei, Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli dedicato alle scuole primarie della Toscana, per un nuovo approccio all’educazione alimentare, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana e da Area Performance ODV.
Con Cristiano Tomei, Dora Pulina, dirigente dell'Istituto Comprensivo Lucca Centro Storico di Lucca e Frediana Dianda, collaboratrice del Dirigente e insegnante della Scuola Primaria Pascoli
ORE 14.00 - 15.00 | TEATRO FOODMETTI
CORDIALMENTE … FOODMETTI
Degustazione in compagnia di Irene Marchesini e Carlotta Di Cataldo
In collaborazione con Bao Publishing
ORE 15.00 - 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI
FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI
ORE 15.00 - 16.30 | TEATRO FOODMETTI
BRANCALONIA: LA VENDETTA DEL CUOCOMANTE
Una partita entusiasmante e dal sapore inedito al celebre gioco di ruolo spaghetti fantasy. Con Simone Laudiero, Simone Rosini, Andross e Manfredi di InnTale e lo chef Cristiano Tomei
In collaborazione con Acheron Games e InnTale
ORE 18.00 - 19.00 | TEATRO FOODMETTI
PAGURI COMICS CAFÉ
Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto
Special guest: Alfonso Font
Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri
ORE 19.00 - 20.00 | BAR FOODMETTI
APERITIVO AL BAR FOODMETTI
Guest bartender: C.B. Cebulski, Giuseppe Camuncoli, Emiliano Pagani, Daniele Caluri, Paolo Cioni, Marco Macelloni.
Gran brindisi di chiusura con il Team Foodmetti ALL-STARS