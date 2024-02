Galaxy Z Fold 6, svelato il possibile design del prossimo pieghevole Samsung

I siti web SmartPrix e OnLeaks hanno mostrato dei render non ufficiali che rivelerebbero l'estetica del Samsung Galaxy Z Fold 6, il prossimo dispositivo pieghevole di fascia alta dell'azienda. Le immagini rivelano un'estetica rinnovata che si avvicina a quella dell'ultimo Galaxy S24 Ultra, con angoli marcatamente squadrati che sostituiscono le forme arrotondate tipiche del predecessore Galaxy Z Fold 5. Le dimensioni del nuovo Galaxy Z Fold 6, aperto, si attesterebbero su 153.5 x 132.5 x 6.1 mm, mostrando una leggera riduzione in altezza e un incremento in larghezza rispetto al modello precedente. Il display principale ha una diagonale di 7.6 pollici, mentre lo schermo secondario esterno misura circa 6.2 pollici. Nonostante il cambiamento nel design, il Galaxy Z Fold 6 dovrebbe quindi conservare elementi caratteristici del modello antecedente, tra cui il sistema di tre fotocamere sul retro. Si notano inoltre tre microfoni e una griglia per altoparlante nella parte alta del dispositivo, con un altro microfono, griglia per altoparlante e la connessione USB-C in basso.

Il dispositivo mantiene i comandi per il volume e il tasto di accensione sul lato destro, con il vano per la SIM card collocato a sinistra. Sebbene Samsung non abbia ancora divulgato le specifiche tecniche ufficiali del Galaxy Z Fold 6, le previsioni di Smartprix indicano l'uso del processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, disponibile con RAM da 12GB o 16GB e uno spazio di archiviazione massimo di 1TB. I display, sia interno che esterno, dovrebbero essere di tipo OLED con refresh rate di 120Hz. Il sistema di fotocamere dovrebbe comprendere un obiettivo principale da 50 megapixel, uno ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel, con una fotocamera anteriore da 10 megapixel per i selfie. Dettagli ulteriori saranno probabilmente rivelati da Samsung in occasione dell'imminente evento Unpacked di luglio.