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Gemini 4 Argon, Google presenta il nuovo modello ma limita l'accesso

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Il debutto è riservato in una prima fase a un gruppo selezionato di esperti di difesa informatica, in attesa del via libera del processo governativo statunitense

Gemini 4 Argon, Google presenta il nuovo modello ma limita l'accesso
01 ottobre 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Google ha presentato Gemini 4 Argon, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale di frontiera. Secondo Koray Kavukcuoglu, chief AI architect dell'azienda e senior vice president di Google DeepMind, il sistema offre prestazioni di livello assoluto nei flussi di lavoro complessi: dall'ingegneria del software in contesti reali alle attività professionali in ambiti come quello legale e finanziario, fino alla difesa informatica.

L'accesso, tuttavia, sarà inizialmente circoscritto a un gruppo di informatici ritenuti affidabili. Kavukcuoglu ha spiegato che Google partecipa attivamente al processo volontario del governo degli Stati Uniti per l'accesso ai modelli prima del rilascio, mentre la disponibilità verrà ampliata in modo graduale. Prima di una diffusione più ampia, l'azienda intende inoltre rafforzare quelle che definisce "salvaguardie critiche di frontiera", pensate per contrastare gli usi impropri e gli attacchi di prompt injection e per monitorare eventuali disallineamenti del modello.

Argon è già impiegato nei flussi di lavoro interni di Google. Il dirigente ha citato in particolare il contributo del modello nella migrazione su larga scala di codebase. L'azienda ha poi diffuso un ampio grafico comparativo, nel quale Gemini 4 supera in numerosi benchmark i modelli concorrenti di OpenAI e Anthropic. Dati simili erano circolati già nei giorni scorsi su X, dove alcuni presunti risultati trapelati avevano acceso il dibattito nella comunità dell'intelligenza artificiale.

Il lancio arriva a un giorno di distanza dalla conferenza DevDay di OpenAI, nel corso della quale la società ha presentato gli agenti Dots e il modello GPT-6.1 Sol. Nella stessa settimana OpenAI ha anche comunicato di rinunciare al rilascio di GPT-6.1 Astra, inizialmente previsto, per timori legati alla sicurezza. La presentazione di Argon giunge inoltre a poche settimane dalla nomina di Kavukcuoglu alla guida di DeepMind, avvenuta ad agosto.

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Gemini Google intelligenza artificiale Gemini 4 Argon
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