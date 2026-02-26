circle x black
Cerca nel sito
 

Gemini diventa maggiordomo: l'IA prenota Uber e ordina la cena

sponsor

Con l'integrazione sui Pixel 10 e Samsung Galaxy S26, l'assistente virtuale introduce l'automazione dei compiti complessi trasformando Android in un sistema intelligente capace di gestire autonomamente le applicazioni di terze parti

Gemini diventa maggiordomo: l'IA prenota Uber e ordina la cena
26 febbraio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'evoluzione di Google Gemini segna il passaggio definitivo dalla semplice risposta testuale all'azione pratica all'interno dell'ecosistema mobile. Dapprima solo su Pixel 10 e sulla serie Samsung Galaxy S26, l'assistente di Mountain View introduce la "task automation", una funzione che permette all'intelligenza artificiale di interagire direttamente con app esterne come Uber o Grubhub. Non si tratta più soltanto di fornire informazioni, ma di gestire flussi di lavoro complessi: l'utente può chiedere vocalmente una corsa per una determinata destinazione e osservare l'IA mentre apre l'applicazione in una finestra virtuale, seleziona le opzioni corrette e prepara l'ordine, richiedendo l'intervento umano solo per la conferma finale e il pagamento. Il sistema è progettato per operare in autonomia o in background, notificando l'utente solo in caso di imprevisti, come la mancanza di un prodotto nel carrello della spesa o la necessità di una scelta specifica tra diverse tariffe.

Questa trasformazione riflette la nuova strategia di Google, che punta a trasformare Android da semplice sistema operativo a "sistema di intelligenza". Sotto la scocca, il modello Gemini 3 utilizza capacità di ragionamento avanzate per navigare l'interfaccia delle applicazioni, emulando il comportamento umano anche laddove gli sviluppatori non abbiano ancora implementato protocolli specifici come l'Android App Functions Framework o il protocollo MCP. Sebbene questa automazione rischi di scavalcare le strategie di marketing e le promozioni interne alle app, l'azienda preme per una collaborazione con la comunità dei developer in vista del prossimo rilascio di Android 17. Al momento, la fase di anteprima è limitata ai mercati di Stati Uniti e Corea del Sud, configurandosi come il primo passo verso un'interazione con lo smartphone dove l'utente smette di cliccare e inizia a delegare ogni operazione quotidiana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Google Gemini Samsung Galaxy S26 Pixel 10 IA
Vedi anche
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza