Giappone, uomo condannato per aver postato degli spoiler

La pratica di riportare elementi narrativi di film e serie televisive ha subito un brusco arresto normativo in Giappone, dove la magistratura ha equiparato certi tipi di spoiler alla violazione del copyright. Il tribunale distrettuale di Tokyo ha infatti ritenuto Wataru Takeuchi, amministratore di un portale specializzato in anticipazioni, colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. Il caso nasce dalle azioni legali intraprese congiuntamente da Toho e Kadokawa Shoten attraverso l'organizzazione CODA, in seguito alla pubblicazione di descrizioni capillari riguardanti il film Godzilla Minus One e l'anime Overlord.

Secondo quanto emerso dal procedimento, il sito gestito da Takeuchi non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti e un vasto repertorio di immagini. Questa modalità operativa ha spinto la Content Overseas Distribution Association a intervenire, sottolineando come la natura estremamente dettagliata dei post configurasse un vero e proprio adattamento non autorizzato. La tesi accolta dai giudici evidenzia che tali pubblicazioni sono in grado di causare danni economici significativi ai detentori dei diritti, poiché la completezza delle informazioni fornite potrebbe dissuadere i potenziali spettatori dall'acquisto del biglietto o dalla visione sui canali ufficiali.

L'organizzazione CODA ha ribadito che, sebbene la libertà di stampa e il fair use consentano ai giornalisti di utilizzare porzioni di materiale protetto, l'estrazione sistematica di testo e contenuti dai film rappresenta un reato grave. La distinzione tra pirateria digitale classica e siti di spoiler diventa quindi più sottile sul piano legale: pur non caricando direttamente i file video, la riproduzione integrale dell'esperienza narrativa attraverso il testo costituisce una violazione che esula dai confini del diritto di cronaca. Questa sentenza segna un punto di svolta nella gestione dei contenuti online, classificando i cosiddetti "spoiler sites" come una minaccia diretta alla sostenibilità dell'industria dell'intrattenimento.