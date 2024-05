Google lancia in Italia Pixel 8a e Pixel Tablet, caratteristiche e prezzi

Google ha rivelato al pubblico il suo nuovo smartphone, Pixel 8a, e ha annunciato ufficialmente l'arrivo del Pixel Tablet in Italia. Pixel 8a è dotato di display OLED da 6,1 pollici che offre una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una densità di 430 PPI. Supportato da una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120 Hz, essenziali per gli appassionati di videogiochi e per chi ama consumare contenuti multimediali. La protezione Corning Gorilla Glass 3 assicura resistenza a graffi e impatti, mentre una luminosità massima di 2000 nit e un ottimo rapporto di contrasto migliorano la qualità visiva anche sotto la luce diretta del sole.

Nonostante le dimensioni ridotte, che ne facilitano la portabilità, il Pixel 8a non trascura la potenza: è dotato di una batteria da 4492 mAh che garantisce fino a 72 ore di autonomia con la modalità Risparmio Energetico Estremo attiva. Le opzioni di ricarica rapida e wireless offrono comodità e efficienza energetica. Sul fronte delle prestazioni, il nuovo processore Google Tensor G3, affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M2, promette di gestire applicazioni esigenti e di proteggere i dati personali efficacemente. Le capacità fotografiche non sono da meno, con una fotocamera posteriore da 64 MP e una ultrawide da 13 MP che permettono di ottenere immagini di alta qualità in ogni condizione. Anche la connettività è all'avanguardia con supporto per Wi-Fi 6E, 5G, e una varietà di sistemi di navigazione satellitare.

Parallelamente, Google ha introdotto il Pixel Tablet, che dopo il lancio statunitense arriva anche in Italia. Con un display LCD da 11 pollici e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, il tablet non solo è ideale per il consumo di media, ma si distingue anche come hub domestico grazie alla sua base integrata, che trasforma il dispositivo in un centro di controllo per la casa intelligente. Il design elegante e moderno del Pixel Tablet, realizzato con materiali sostenibili e riciclati, si abbina a funzionalità avanzate come Google Meet per videochiamate in HD e una batteria che garantisce fino a 12 ore di streaming video. Questo dispositivo è anche il primo tablet con Chromecast integrato, consentendo una facile condivisione di contenuti multimediali. Pixel 8a sarà disponibile per il preordine dal 7 maggio e in vendita dal 14 maggio con un prezzo di lancio di 549 euro. Per il Pixel Tablet, i prezzi partono da 499 euro per la versione da 128 GB, ma ci sono varie offerte di lancio su Google Store, Amazon, Unieuro e Vodafone.