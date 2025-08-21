circle x black
Google Meet rende disponibile la traduzione vocale in tempo reale - Il video

La nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale è in fase di lancio per gli abbonati premium, permettendo di tradurre le conversazioni dall'inglese all'italiano in modo quasi istantaneo e naturale

21 agosto 2025 | 12.30
Google Workspace ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, la disponibilità generale della traduzione vocale in tempo reale per Google Meet, un'innovazione che promette di rivoluzionare il modo in cui i team multilingue comunicano. La nuova funzionalità è già in fase di rollout graduale, a partire dalla combinazione di lingue inglese e italiano.

Superare le barriere linguistiche è una delle sfide più significative nella collaborazione globale. Riunioni, sessioni di brainstorming e meeting con clienti e partner internazionali spesso richiedono l'intervento di un interprete o generano incomprensioni che rallentano la produttività. Con l'introduzione di questa tecnologia, Google punta a rendere la comunicazione più semplice ed efficiente.

A differenza dei semplici traduttori testuali, la nuova funzionalità di Google Meet sfrutta una sofisticata intelligenza artificiale per tradurre il parlato in modo quasi istantaneo. La peculiarità di questa tecnologia non si limita alla conversione delle parole, ma si estende alla capacità di preservare il tono, la cadenza e le sfumature emotive dell'interlocutore.

Il risultato è un dialogo che scorre in modo sorprendentemente fluido e autentico, consentendo ai partecipanti di concentrarsi pienamente sul contenuto della conversazione anziché sulle difficoltà linguistiche. Questa innovazione è un passo significativo verso un'esperienza di videocall più naturale, che simula la fluidità di una conversazione in presenza.

La funzionalità di traduzione vocale è pensata per supportare la produttività in una vasta gamma di contesti. Che si tratti di meeting di team con membri in fusi orari diversi, di sessioni di formazione con partecipanti internazionali o di negoziazioni con partner esteri, la tecnologia di Google Meet rende queste interazioni più efficienti e meno stressanti.

La nuova feature è in fase di lancio graduale a livello globale e sarà disponibile per gli utenti che dispongono di un abbonamento Google AI Pro e Ultra. Per chi desidera avere un'anteprima del funzionamento della tecnologia, è già disponibile un video dimostrativo che ne illustra l'efficacia in azione.

