GTA VI sbarca su Xbox Cloud Gaming, anche su Xbox One

L'intesa decennale tra Microsoft e Take-Two apre le porte dello streaming al lancio del titolo, garantendo l'accesso alla vecchia generazione di console ma escludendo per il momento PC e dispositivi mobili

Il debutto sul mercato di Grand Theft Auto VI sarà accompagnato da un'apertura strategica sul fronte della distribuzione via cloud. Rockstar Games e Microsoft hanno confermato la disponibilità del titolo all'interno dell'infrastruttura di Xbox Cloud Gaming fin dal primo giorno, introducendo tuttavia un perimetro di accesso inedito per il servizio: la fruizione in streaming sarà circoscritta esclusivamente alle console Xbox Series X, Series S e alla precedente Xbox One. Tale impostazione permetterà a chi possiede ancora l'hardware della scorsa generazione di riprodurre l'opera senza dover acquistare una nuova piattaforma, basandosi su un flusso video calibrato sul profilo grafico di Xbox Series S.

L'operazione rappresenta il primo tassello di un accordo decennale stipulato tra il colosso di Redmond e l'editore Take-Two Interactive. Stando ai vertici della divisione gaming di Microsoft, il nuovo capitolo della serie ha già fatto registrare il record assoluto di preordini sul Microsoft Store, anticipando un piano più ampio che vedrà l'arrivo su cloud di altri classici dello studio, tra cui Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2. Nei fatti, l'intesa garantisce a Xbox un'esclusiva di fatto sullo streaming del titolo per la finestra di lancio, sebbene limitata all'ecosistema console ed escludente, almeno inizialmente, l'ecosistema PC, smart TV e browser web.

Sul piano prestazionale, la casa di sviluppo ha delineato uno standard uniforme per l'esperienza su console, fissando l'obiettivo a 30 fotogrammi al secondo su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e la famiglia Xbox Series. Sull'ammiraglia Sony i miglioramenti saranno affidati all'implementazione del ray tracing per le ombre e al supporto della tecnologia di upscaling PSSR. Sul fronte rivale, gli utenti PlayStation potranno affidarsi esclusivamente al Remote Play locale, lasciando al momento priva di alternative dirette l'offerta di gioco remoto via server predisposta da Microsoft.