Hisense, a Las Vegas la TV che segue l’utente in ogni stanza della casa

Al Consumer Electronics Show debutta il modello S6 FollowMe, una soluzione wireless progettata per integrare intrattenimento e produttività in ogni ambiente domestico senza i vincoli del posizionamento fisso

12 gennaio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
Il concetto di televisione come elemento statico del soggiorno viene messo in discussione dall'ultima novità presentata da Hisense a Las Vegas. Il display S6 FollowMe rappresenta l'estensione della gamma Lifestyle TV verso una flessibilità d'uso finora inedita, trasformando lo schermo in un hub multimediale capace di spostarsi fisicamente insieme all'utente. Non si tratta più di un semplice ricevitore di segnale, ma di un dispositivo interattivo progettato per adattarsi alle diverse routine quotidiane, dalla consultazione di ricette in cucina alla gestione delle videochiamate professionali nello studio.

La struttura del dispositivo poggia su un supporto autoportante che ne facilita il movimento tra i diversi ambienti, superando i limiti strutturali dell'installazione a parete o su mobili ingombranti. Il cuore tecnologico è rappresentato da un pannello touchscreen 4K UHD da 32 pollici, la cui versatilità è garantita da un sistema di regolazione meccanica che permette di inclinare, ruotare e variare l'altezza della superficie visiva. Questa mobilità fluida consente al display di operare con la stessa efficacia sia ad altezza divano che sopra un tavolo da lavoro, garantendo sempre una posizione ergonomica per l'interazione diretta con i contenuti.

L'indipendenza dalla rete elettrica è uno degli aspetti tecnici più rilevanti del progetto. Grazie a una batteria integrata che assicura fino a dieci ore di funzionamento continuativo, il sistema può essere utilizzato in modalità completamente wireless per gran parte della giornata. La dotazione tecnica è completata da un rivestimento anti-riflesso che ottimizza la visibilità in diverse condizioni di luce naturale e dalla connettività Wi-Fi 6, necessaria per garantire la stabilità dei flussi streaming e la gestione della domotica tramite comandi vocali a lunga distanza.

L'integrazione di una fotocamera dedicata e del sistema audio DTS Virtual:X sottolinea la natura ibrida del prodotto, concepito per unire intrattenimento domestico e strumenti di produttività. Il controllo vocale e l'interfaccia tattile mirano a rendere l'esperienza d'uso immediata, eliminando la necessità di altoparlanti o periferiche esterne. Il debutto sul mercato europeo del nuovo display Hisense è previsto per il mese di maggio 2026, segnando un ulteriore passo del marchio verso la creazione di schermi dinamici capaci di seguire l'evoluzione degli spazi abitativi moderni.

