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Il Pentagono affida a Musk, Luckey e Gingrich il "futuro della guerra"

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Il Dipartimento della Difesa statunitense ha lanciato il Project Meridian, un'iniziativa per individuare le tecnologie da introdurre nelle forze armate. A guidarla saranno due imprenditori della tecnologia e un ex presidente della Camera, in un ulteriore segno della vicinanza tra Washington e la Silicon Valley

Il Pentagono affida a Musk, Luckey e Gingrich il
01 ottobre 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
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Elon Musk, Palmer Luckey e l'ex speaker della Camera dei Rappresentanti Newt Gingrich co-dirigeranno il Project Meridian, un nuovo programma del Pentagono pensato per definire le capacità e le tecnologie che le forze armate americane dovranno adottare nei prossimi anni. L'annuncio è contenuto in un comunicato diffuso dal dipartimento, secondo cui l'iniziativa è stata commissionata direttamente dal segretario Pete Hegseth. Il progetto rientra tra le sei iniziative presentate dallo stesso Hegseth nel corso di un discorso a Quantico.

Nel testo, il Project Meridian viene descritto come lo strumento per garantire agli Stati Uniti una superiorità militare di lungo periodo, attraverso l'individuazione delle capacità necessarie a raggiungere quello che il comunicato definisce un "dominio tecnologico assoluto" sul campo di battaglia della prossima generazione. Il lavoro dovrà estendersi all'intero spettro degli ambiti operativi del futuro, dalle profondità del sottosuolo fino alla frontiera cislunare, cioè lo spazio compreso tra l'orbita terrestre e quella della Luna.

La scelta dei tre co-direttori riflette un orientamento ormai consolidato. Musk guida SpaceX, azienda che già fornisce al governo americano servizi di lancio e connettività satellitare, mentre Luckey, fondatore di Anduril, è tra i volti principali della nuova generazione di aziende della difesa nate nella Silicon Valley. Gingrich, protagonista della politica repubblicana negli anni Novanta, porta nel gruppo un profilo più istituzionale.

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Pentagono Elon Musk USA Project Meridian
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