KPop Demon Hunters arriva in Fortnite, trapelata la prima skin

Il fenomeno Netflix dell'anno ha già dominato le classifiche di film e musica, e ora arriva con una ricca collaborazione nel battle royale più amato

01 ottobre 2025 | 09.38
Redazione Adnkronos
KPop Demon Hunters è senza dubbio il fenomeno dell'anno nel mondo dell'animazione, tanto da aver spinto Netflix ad annunciare l'arrivo di due seguiti animati e una versione live action già in lavorazione. Si trattava solo di questione di tempo prima che la storia delle tre guerriere popstar arrivasse nel mondo dei videogiochi, e quel momento è molto più vicino del previsto: Epic Games ha annunciato che il 2 ottobre, nel celebre battle royale Fortinite, saranno disponibili le skin per i personaggi del gioco ispirate a Rumi, Mira e Zoey, le protagoniste del film animato.

Oltre alle skin dei personaggi, che potranno essere acquistate all'interno del gioco singolarmente o in un unico pacchetto, debutterà anche la modalità esclusiva Demon Rush, ispirata alla ben nota Scatto dell'Orda. Non solo: tramite la pagina Instagram di IGN USA, Epic Games ha già mostrato come apparirà Rumi in Fortnite, ed è assolutamente identica alla sua controparte animata.

Si tratta di un periodo di grandi novità per Fortnite, visto che sempre questa settimana avranno inizio i festeggiamenti per Halloween, che porteranno nel gioco personaggi spaventosi come Jason di Venerdì 13, Ghostface di Scream e il clown di Terrifier. Sempre a breve arriveranno anche character più pop: la gang di Scooby Doo si unirà alla lista, e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo di Doja Cat, che sarà possibile impersonare ma anche ascoltare e vedere in concerto all'interno del Fortnite Festival.

