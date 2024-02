Le cover Fiorucci si animano con la collaborazione Samsung per Galaxy S24

Samsung Electronics Italia ha annunciato la collaborazione con Fiorucci con una collezione di card per personalizzare i nuovi smartphone top di gamma della serie Samsung Galaxy S24, presentati a gennaio in occasione dell’evento Galaxy Unpacked. Ciascuna card Fiorucci x Samsung, disponibile per i modelli Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, è dotata di tecnologia NFC: una volta inserita all’interno della cover Flipsuit, la schermata di blocco dello smartphone si sincronizza automaticamente con il design della card mediante una GIF dinamica e colorata.

“Siamo entusiasti di far parte del nuovo capitolo dell’iconica storia di Fiorucci con una collaborazione che vuole far rivivere quell’approccio creativo inconfondibile anche nei nostri nuovi smartphone della serie Galaxy S24”, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “Passione per la sperimentazione, design contemporaneo e libera espressione di sé rappresentano per noi elementi fondamentali per ispirare le nuove generazioni”. Le card Fiorucci x Samsung saranno disponibili a breve sullo shop online di Samsung.com per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra al prezzo di 21,90 euro, mentre la custodia FlipSuit è disponibile al prezzo di 49,90 euro.