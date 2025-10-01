circle x black
Cerca nel sito
 

League of Legends Worlds 2025: il mondiale torna in Cina per il 15º anniversario

sponsor

Dal 14 ottobre, 17 squadre provenienti da cinque leghe si sfideranno per conquistare la Coppa degli Evocatori. Annunciato anche il più grande programma di co-streaming nella storia del torneo

League of Legends Worlds 2025: il mondiale torna in Cina per il 15º anniversario
01 ottobre 2025 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Riot Games si prepara a celebrare i 15 anni dei “Worlds”, il campionato mondiale di League of Legends che rappresenta il culmine assoluto della scena competitiva del celebre MOBA. Dopo l’edizione europea dello scorso anno, nel 2025 l’evento torna in Cina — già sede nel 2017 e nel 2020 — con il motto “Conquista la tua eredità”, un invito per i migliori giocatori del pianeta a guadagnarsi la gloria sul campo. Dal 14 ottobre al 9 novembre, le 17 migliori squadre di cinque leghe si affronteranno per alzare la Coppa degli Evocatori, che per l’occasione riprende il suo design originale, un dettaglio molto atteso dai fan di lunga data.

Il Mondiale si articolerà in tre fasi principali. La fase di apertura inizierà il 14 ottobre a Pechino, seguita dalla fase svizzera (15–22 ottobre), sempre nella capitale cinese. Dal 25 ottobre si entrerà nella fase a eliminazione diretta, che toccherà le città di Shanghai e Chengdu fino alla finale del 9 novembre. Le squadre partecipanti sono LPL (Cina): Anyone’s Legend (AL), Bilibili Gaming (BLG), Invictus Gaming (IG) e Ninjas in Pyjamas (NIP); LCK (Corea): Gen.G (GEN), Hanwha Life Esports (HLE), KT Rolster (KT) e T1 (T1), campione in carica; LEC (EMEA): G2 Esports (G2), Movistar KOI (MKOI) e Fnatic (FNC); LTA (Americhe): FlyQuest (FLY), 100Thieves (100T) e Vivo Keyd Stars (VKS); PCS (Asia-Pacifico): CTBC Flying Oyster (CFO), PSG Talon (PSG) e Team Secret Whales (TSW).

Il Mondiale 2025 segnerà anche una novità sul fronte della fruizione. Grazie alla collaborazione con Opera GX, Riot lancerà il Centro dei Costreamer, che riunirà oltre 100 creator da tutto il mondo, in più lingue e formati, offrendo ai fan un unico punto di accesso per seguire i loro commentatori preferiti. Il programma è riservato su invito e include sia figure storiche della community, che hanno seguito le leghe regionali nel corso degli anni, sia nuove voci emergenti. Le squadre qualificate saranno incoraggiate a collaborare con questi creator per trasmettere l’intero evento. La lista dei co-streamer remoti sarà pubblicata il 7 ottobre, mentre i creator presenti in loco verranno annunciati poco prima della settimana delle finali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
League of Legends videogiochi streaming campionati Cina
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza