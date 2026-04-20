LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro - Il nuovo video della Batcaverna

L'architettura dei rifugi sotterranei nei videogiochi d'azione trova una nuova declinazione nell'ultima produzione firmata Warner Bros. Games e TT Games. Il cuore pulsante dell'esperienza open world di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro è rappresentato dalla Batcaverna, il quartier generale situato sotto Villa Wayne, che nel nuovo titolo funge da centro nevralgico per le operazioni di gioco. Secondo quanto illustrato nel recente video dedicato alla Batcaverna, l'ambiente non è statico, ma è progettato per espandersi ed evolversi parallelamente all'avanzamento dei giocatori nella campagna principale.

Un archivio storico tra costumi e veicoli

L'hub centrale è stato strutturato per ospitare una vasta gamma di contenuti collezionabili che ripercorrono l'intera cronologia del Cavaliere Oscuro. Il gioco include un totale di 100 diversi costumi per i personaggi giocabili, coprendo un arco temporale che va dall'esordio nell'Età dell'Oro su Detective Comics n. 27 del 1939 fino alle versioni cinematografiche più recenti del 2022. Questa varietà non è puramente estetica, ma si riflette nella possibilità di potenziare gadget e consultare dossier tramite il Batcomputer, integrando la componente narrativa con quella di personalizzazione.

La sezione dedicata ai trasporti funge da garage per una collezione di veicoli ricreati fedelmente con i mattoncini LEGO. Tra le icone incluse figurano la Batmobile della serie televisiva degli anni '60, la versione gotica del 1989 e il massiccio Tumbler della trilogia diretta da Christopher Nolan. La Batcaverna permette inoltre di esporre trofei e personalizzare gli ambienti con elementi tematici, includendo aree dedicate all'allenamento del protagonista.

Il video dedicato alla Batcaverna

Disponibilità e accesso anticipato

Sviluppato con il tipico approccio d'azione e avventura di TT Games, il titolo esplora il viaggio di Bruce Wayne attraverso decenni di ispirazioni provenienti da film, serie TV e fumetti. La data di uscita mondiale è fissata per il 22 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store).

Le opzioni di acquisto prevedono una Standard e una Deluxe Edition; quest'ultima garantisce un accesso anticipato di 72 ore, permettendo l'ingresso nel gioco a partire dal 19 maggio. Sono inoltre previsti sblocchi digitali specifici, come il costume ispirato a Il Ritorno del Cavaliere Oscuro per i preordini della versione Deluxe e il costume dell'Età dell’Oro per gli utenti registrati tramite account WB Games.