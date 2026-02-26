L'IA testerà la gentilezza dello staff nei fast food

Burger King introduce una nuova frontiera tecnologica nei propri punti vendita attraverso il lancio di Patty, un chatbot dotato di intelligenza artificiale integrato direttamente nelle cuffie dei dipendenti. Il sistema, che rappresenta il cuore operativo della più ampia piattaforma BK Assistant, non si limita a fornire supporto tecnico ma agisce come un vero e proprio supervisore digitale in grado di valutare il grado di cortesia del personale durante le interazioni con il pubblico.

Sviluppata sfruttando i modelli di OpenAI, Patty è stata addestrata per riconoscere termini specifici e formule di rito considerate essenziali per l'esperienza del cliente, come i ringraziamenti e i saluti di benvenuto. I dati raccolti permettono ai manager di ottenere report dettagliati sulle performance relazionali della propria sede, sebbene l'azienda sottolinei come lo strumento sia concepito principalmente con finalità di formazione e coaching piuttosto che di pura sorveglianza. Parallelamente, l'assistente vocale funge da manuale operativo dinamico, rispondendo a dubbi immediati sulla preparazione dei prodotti o sulla manutenzione dei macchinari per i frullati.

L'integrazione con i nuovi sistemi di vendita in cloud consente alla piattaforma di gestire l'intero ecosistema del ristorante in modo automatizzato. Qualora un ingrediente dovesse esaurirsi o un macchinario subire un guasto, Patty è in grado di aggiornare entro quindici minuti l'inventario digitale su ogni canale, dai chioschi interni ai tabelloni del drive-thru, evitando discrepanze tra l'offerta visualizzata e la reale disponibilità. Questa ottimizzazione logistica mira a ridurre gli attriti operativi e a migliorare l'efficienza complessiva del servizio.

Nonostante l'accelerazione sul fronte del supporto interno, il colosso dei fast food mantiene un approccio prudente riguardo all'automazione diretta delle ordinazioni tramite drive-thru, area in cui competitor come McDonald’s o Wendy’s hanno già avviato sperimentazioni estese. La dirigenza di Burger King considera la tecnologia ancora un investimento rischioso, limitandone l'applicazione a meno di cento ristoranti. Il piano di espansione prevede attualmente il debutto di Patty in circa cinquecento sedi pilota, con l'obiettivo di estendere l'intera piattaforma BK Assistant a tutti i punti vendita negli Stati Uniti entro la fine del 2026.