LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!

15 ottobre 2025 | 16.03
Redazione Adnkronos
Lucca Comics & Games celebra i 40 anni del librogame italiano con una mostra dal titolo LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!, a cura di Mauro Longo e Roberto Irace, e allestita al Family Palace.

L'esposizione racconta la nascita del fenomeno italiano della narrativa interattiva, con tre aree tematiche dedicate alle pubblicazioni che esordirono nel nostro paese nel 1985.

Una collezione di pregio, messa a disposizione per la prima volta e in esclusiva assoluta da Edizioni EL, dei memorabilia grafici e promozionali dello studio Tassinari-Vetta associati, nonché contenuti e materiale privato concessi da Ian Livingstone, dagli eredi di Bruno Concina, da Andrea Angiolino, Giulio Lughi, Raffaele Alessio, Alessandro Stefanelli e Mauro Longo.

Si parte dal primo capitolo della saga Lupo Solitario, edito al tempo proprio da Edizioni EL (oggi in libreria per Vincent Books), che inaugura la celeberrima collana librogame, la più celebre e amata nel nostro paese.

Gli altri due titoli storici che non possono mancare sono: Lo stregone della Montagna Infuocata, il primo librogioco con regole e punteggi mai realizzato, di Ian Livingstone e Steve Jackson, e Topolino e il segreto del castello, a firma dello sceneggiatore Bruno Concina e con i disegni di Giorgio Cavazzano, il primo fumetto a bivi tutto italiano mai realizzato.

Inoltre, il calendario degli appuntamenti legati alla narrativa interattiva si conferma ricco e variegato, con la presenza al festival di Sir Ian Livingstone, Andrea Angiolino e tanti altri protagonisti del librogioco, con l’assegnazione dell’annuale Librogame’s Land Award, incontri, workshop, presentazioni e iniziative a tema, e un ricordo di Bruno Concina a cui parteciperà l’amico Giorgio Cavazzano.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, alle ore 10:30, saranno organizzate visite guidate alla mostra con il curatore Mauro Longo.

