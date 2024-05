Logic Pro si rinnova su iPad e Mac per creare musica con l'intelligenza artificiale

Tutte le novità pensate da Apple per il suo software di creazione musicale, sia per computer che per tablet

Apple ha annunciato le nuove versioni del software Logic Pro per iPad e per Mac, introducendo avanzamenti significativi. Il nuovo Logic Pro è dotato di funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale, che assistono i musicisti nel processo creativo mantenendo un controllo artistico completo. La nuova funzionalità Session Player estende le capacità del famoso Drummer di Logic Pro, introducendo Bass Player e Keyboard Player. Questi musicisti virtuali generati dall'IA possono suonare in base al feedback ricevuto, permettendo una personalizzazione senza precedenti delle performance musicali. Il Bass Player, ad esempio, offre diverse opzioni di stile e intensità, mentre il Keyboard Player può variare tra semplici accordi di blocco e complesse espressioni armoniche.

Stem Splitter è un'altra nuova funzione che permette agli artisti di separare e manipolare le componenti individuali di una registrazione audio. Questo strumento è ideale per artisti che desiderano rifinire vecchie registrazioni o esplorare nuove possibilità creative con le loro tracce. ChromaGlow, infine, utilizza l'IA per aggiungere calore e profondità alle tracce audio. Offrendo diverse opzioni di saturazione, ChromaGlow permette agli utenti di trovare il tono perfetto per ogni composizione. Logic Pro per iPad trasforma il dispositivo in uno studio di registrazione portatile, ottimizzato per l'interfaccia touch e capace di gestire progetti complessi grazie alla potenza dei chip Apple. La versione per Mac, dal canto suo, offre funzionalità avanzate per una produzione professionale a livello di studio.

Logic Pro per Mac (versione 11) sarà disponibile sul Mac App Store a partire dal 13 maggio, come aggiornamento gratuito per i già utenti o a un prezzo di €229,99 per i nuovi acquirenti. Per la versione iPad (la 2), il software sarà disponibile allo stesso tempo come aggiornamento gratuito o a un abbonamento mensile di €4,99 o annuale di €49. Entrambe le versioni richiedono gli ultimi sistemi operativi di Apple.