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Microsoft svela il chip Maia 300 per potenziare l'inferenza AI su scala Azure

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Il nuovo acceleratore proprietario promette una resa di token superiore del 40 percento per megawatt rispetto alle architetture GPU tradizionali

Microsoft svela il chip Maia 300 per potenziare l'inferenza AI su scala Azure
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13 ottobre 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
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Microsoft ha annunciato il lancio di Maia 300, il chip proprietario di nuova generazione progettato per l'inferenza dell'intelligenza artificiale, contestualmente all'espansione dell'infrastruttura di data center Azure che vedrà implementazioni su scala multi-gigawatt a partire dal 2027. Il nuovo acceleratore è destinato a diventare il principale sistema di elaborazione per l'erogazione dei servizi e dei prodotti AI dell'azienda, arrivando a meno di un anno di distanza dal debutto di Maia 200.

L'architettura è stata sviluppata sulla base dei carichi di lavoro gestiti dall'azienda, compresi il ragionamento su contesti estesi, l'elaborazione di risposte a bassa latenza e l'esecuzione di processi agentici complessi strutturati su più passaggi. Secondo le stime fornite dal gruppo, l'efficienza complessiva del sistema consente a Maia 300 di generare il 40 per cento di token in più per megawatt rispetto ai principali sistemi basati su GPU, mentre una configurazione a livello di rack con 96 acceleratori e in grado di elaborare fino a 7 volte più token rispetto alla generazione precedente Maia 200.

maia 300 server in studio 1

Il progetto eredita l'esperienza maturata con Maia 200, attualmente in fase di implementazione nei data center statunitensi, europei e australiani, dove registra un incremento dell'efficienza energetica pari a 1,7 volte per watt nell'erogazione delle funzioni integrate in Microsoft Teams, Copilot e nell'ecosistema Cowork. L'adozione congiunta delle architetture Maia 200 e Maia 300 coprirà un ampio spettro di servizi dell'ecosistema Microsoft, tra cui le funzionalità di supporto alla programmazione per GitHub, l'erogazione di modelli su scala cloud tramite Microsoft Foundry, le operazioni del team interno Microsoft AI e la gestione dei flussi sanitari su Dragon Copilot, caratterizzati da stringenti requisiti di latenza.

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Microsoft chip Maia 300 Microsoft Maia 300 Microsoft Azure chip AI data center inferenza GitHub Copilot architetture GPU ecosistema Cowork Dragon Copilot Microsoft Foundry
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