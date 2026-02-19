MSI MLG Edition: in Italia arrivano solo 30 esemplari del PC desktop definitivo

Ha preso ufficialmente il via oggi in Italia la distribuzione dell'esclusiva serie MLG di MSI, una proposta desktop disponibile in appena 30 unità su tutto il territorio nazionale che mira a garantire un accesso immediato a una configurazione bilanciata e performante evitando agli utenti la complessità di un mercato frammentato tra disponibilità altalenante e oscillazioni di prezzo. L’edizione limitata MLG viene distribuita attraverso una rete selezionata di partner specializzati assicurando una presenza capillare sia online sia nei punti vendita fisici dove è possibile ricevere consulenza diretta, mentre tutti i dettagli sull'iniziativa sono consultabili sulla pagina dedicata.

Potenza grafica NVIDIA GeForce RTX di nuova generazione

Il vero pilastro prestazionale della build è rappresentato dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16G MLG EDITION OC, una componente che eleva gli standard del calcolo grafico grazie ai suoi 16GB di memoria dedicata VRAM che permettono di gestire con estrema fluidità texture ad alta risoluzione e modelli 3D complessi. Questa versione "overclocked" di fabbrica è stata specificamente ottimizzata per massimizzare il throughput dei dati nelle risoluzioni 1440p e 4K, garantendo framerate stabili anche nei titoli tripla A più esigenti e sfruttando appieno le tecnologie di ultima generazione come il Ray Tracing in tempo reale e il DLSS per il super-campionamento basato su intelligenza artificiale. L'integrazione di questa scheda video nell'ecosistema MLG assicura ai creatori di contenuti e ai professionisti del montaggio video una potenza di calcolo senza precedenti, riducendo drasticamente i tempi di rendering e garantendo una stabilità operativa impeccabile sotto carichi di lavoro intensivi e prolungati.

Architettura hardware e raffreddamento avanzato

Oltre alla potenza grafica, la configurazione si avvale del cuore tecnologico della scheda madre B850 MLG EDITION, racchiusa nel case PANO 130R MLG EDITION dal caratteristico design panoramico studiato per valorizzare l’hardware interno. Per mantenere le prestazioni della GPU e della CPU ai massimi livelli, il sistema adotta il dissipatore a liquido CORELIQUID A17 MLG EDITION che gestisce le temperature in modo efficiente anche durante le sessioni di gioco più estreme, supportato dall’alimentatore da 850W A850GLS MLG EDITION certificato per offrire un'erogazione energetica costante e protezioni integrate contro le sovratensioni.

Personalizzazione e stabilità operativa

Questa struttura modulare permette ai partner di completare la build selezionando dal proprio inventario il resto dei componenti necessari e offrendo così una soluzione "chiavi in mano" capace di coniugare innovazione tecnologica e design distintivo per chi cerca una piattaforma desktop solida e immediatamente disponibile. Efficienza elevata e protezioni integrate garantiscono infatti la sicurezza necessaria per una macchina destinata a operare sotto carico elevato per molte ore consecutive, trasformando la serie MLG in uno strumento costruito per affrontare senza esitazioni le sfide del gaming professionale e della produzione multimediale nel 2026.