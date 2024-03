Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, nuovo DLC

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections continua ad arricchire l'esperienza di gioco con l'introduzione di nuovi contenuti e iniziative. Bandai Namco ha annunciato due novità significative che promettono di accrescere ulteriormente il coinvolgimento e il divertimento dei giocatori: l'arrivo di un nuovo DLC (Downloadable Content) e l'organizzazione di un evento di gioco speciale gratuito e a tempo limitato. La prima novità riguarda l'aggiunta di un personaggio inedito nell'ambito di un DLC. Dopo aver introdotto Hagomoro Otsutsuki come primo extra disponibile con il Season Pass, è il turno di Isshiki Otsutsuki, un altro membro del leggendario clan Otsutsuki, di fare il suo debutto in Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Isshiki, arrivato sulla Terra circa mille anni fa insieme a Kaguya Otsutsuki, la madre di Hagomoro, ha lo scopo di piantare un Albero Divino per nutrirsi del suo chakra.

Il pacchetto DLC non si limita all'aggiunta di Isshiki Otsutsuki ma include anche altri contenuti esclusivi: due costumi speciali per Boruto Uzumaki e Sasuke Uchiha ispirati a un "Viaggio nel tempo", dodici battute in abbinamento e cinque nuove immagini per le carte ninja. Come per i precedenti DLC, anche questo pacchetto può essere acquistato separatamente, offrendo così maggiori opzioni di personalizzazione ai giocatori. Parallelamente all'introduzione del nuovo DLC, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ospiterà un evento di gioco denominato "Ninja Battle". Questa competizione speciale avrà inizio oggi e si concluderà il 2 aprile. Durante l'evento, i partecipanti saranno invitati a scegliere una squadra e a competere in tre diverse categorie per accumulare punti e aspirare alla vittoria finale.