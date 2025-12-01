circle x black
Nintendo acquista Bandai Namco Singapore

La casa di Kyoto assorbirà la divisione di Singapore di Bandai Namco, rinominandola Nintendo Studios Singapore, con l'obiettivo di internalizzare le competenze artistiche già impiegate in titoli come Splatoon

01 dicembre 2025 | 11.13
Redazione Adnkronos
Nintendo ha annunciato ufficialmente di aver stipulato un accordo per il trasferimento di azioni con Bandai Namco Studios, finalizzato all'acquisizione della divisione Bandai Namco Studios Singapore. Questa manovra strategica porterà la società, nota anche per lo sviluppo di Hirogami, a diventare una sussidiaria diretta della casa di Kyoto. A seguito dell'operazione, lo studio cambierà la propria denominazione in Nintendo Studios Singapore e continuerà le sue operazioni di sviluppo sotto la nuova egida, integrandosi pienamente nell'ecosistema del colosso giapponese.

La decisione di procedere con questa acquisizione risponde a una precisa necessità di rafforzare la struttura di sviluppo interna del Gruppo Nintendo. Bandai Namco Studios Singapore, fondata originariamente come una delle basi estere del gruppo Bandai Namco, ha maturato nel tempo una forte competenza nella creazione di asset artistici in-game. Il rapporto tra le due aziende non è nuovo: lo studio ha infatti contribuito attivamente allo sviluppo di titoli Nintendo, giocando un ruolo significativo nella realizzazione della serie Splatoon.

Secondo i piani divulgati, Nintendo procederà all'acquisizione dell'80% delle quote di Bandai Namco Studios Singapore a partire dal 1° aprile 2026. L'accordo prevede inoltre che le quote rimanenti vengano acquisite in un secondo momento, dopo un determinato periodo necessario a garantire che le operazioni della nuova sussidiaria si siano stabilizzate.

