Oppo Reno 15, il mediogamma pensato per i creator

Il nuovo dispositivo della serie Reno punta su una costruzione raffinata e un comparto fotografico ottimizzato per lo storytelling, bilanciando una solida autonomia a funzioni di intelligenza artificiale

Nonostante un posizionamento di prezzo più ambizioso rispetto al passato, il Reno 15 5G si propone come uno strumento versatile per chi necessita di gestire contenuti professionali in mobilità. L'estetica dell'Oppo Reno 15 5G segna un punto di svolta verso una maturità stilistica che abbandona i contrasti eccessivi per abbracciare una ricercatezza più discreta. La colorazione Aurora White offre una finitura pulita che rivela riflessi cangianti solo sotto la luce diretta, integrando il modulo fotografico in una scocca di vetro che fluisce senza interruzioni. Il design a bordi piatti, un riferimento ormai consolidato che richiama l'impostazione estetica degli iPhone, garantisce una presa sicura nonostante un peso non trascurabile di 197 grammi. La solidità costruttiva è confermata dalle certificazioni IP66, IP68 e IP69, che assicurano una resistenza a polvere e getti d'acqua ad alta pressione superiore alla media della categoria, supportata dalla tecnologia Splash Touch per l'utilizzo con dita umide.

Il pannello AMOLED da 6,57 pollici a 120Hz garantisce una fluidità operativa costante, fondamentale per il montaggio video e la navigazione rapida tra i menu. Sebbene la luminosità di picco di 1200 nit in modalità High Brightness possa mostrare qualche limite sotto l'esposizione solare diretta più intensa, la resa cromatica rimane precisa, preservando i dettagli nelle ombre senza saturare eccessivamente le tonalità calde. Sotto la scocca, l'efficienza è garantita da una batteria generosa da 6500mAh, capace di coprire agevolmente una giornata e mezza di utilizzo intenso. Il sistema di ricarica 80W SUPERVOOC permette inoltre di completare un ciclo dallo zero al 100% in circa 50 minuti, riducendo drasticamente i tempi di inattività per chi lavora sul campo.

L'integrazione nel flusso di lavoro professionale è facilitata da O+ Connect, una funzione che permette al Reno 15 5G di agire come un ponte tra il mondo Android e l'ecosistema Apple, facilitando il trasferimento di file verso MacBook o iPad. Sul fronte software, l'intelligenza artificiale non si limita a funzioni estetiche ma si concretizza in strumenti come AI Mind Space, utile per centralizzare frammenti di informazioni e appunti in un unico hub. Per la creazione di contenuti social, la funzione AI Motion Photo Popout consente di isolare i soggetti dal fondo con precisione chirurgica, trasformando semplici scatti in elementi grafici stratificati pronti per la pubblicazione, eliminando la necessità di complessi passaggi in post-produzione.

Il comparto fotografico si affida a sensori da 50 megapixel sia per la fotocamera ultra-wide anteriore che per il teleobiettivo da ritratto. La scelta di un'ottica frontale così ampia risolve il problema delle inquadrature di gruppo o dei selfie immersivi, mantenendo proporzioni naturali dei volti senza distorsioni ai bordi. I ritratti ottenuti con il teleobiettivo mostrano uno sfocato progressivo e una gestione della luce naturale che evita l'effetto "pelle di porcellana" tipico di alcuni competitor. In ambito video, la registrazione in 4K HDR assicura una gamma dinamica estesa, mentre la modalità Dual-View permette di documentare simultaneamente l'azione e la reazione di chi riprende, rendendo il dispositivo una soluzione completa per chi intende dirigere e interpretare la propria narrazione digitale con un unico strumento.