Paramount, Ynon Kreiz nominato co-CEO in vista della fusione con Warner Bros. Discovery

L'ex numero uno di Mattel entrerà in azienda il 5 ottobre e guiderà il gruppo insieme a David Ellison. Intanto un giudice ha approvato l'accordo con gli stati che bloccavano l'operazione da 110 miliardi di dollari

Paramount ha scelto un secondo vertice per il gruppo che nascerà dall'unione con Warner Bros. Discovery. Ynon Kreiz, finora presidente e amministratore delegato di Mattel, entrerà nella società come co-CEO e lavorerà al fianco di David Ellison, presidente e amministratore delegato. Il suo primo giorno è fissato per il 5 ottobre, in attesa della chiusura della fusione da 110 miliardi di dollari.

Secondo il comunicato diffuso da Paramount, i due dirigenti si divideranno i compiti. Ellison si occuperà di strategia di lungo periodo, visione creativa e indirizzo del gruppo, comprese le relazioni con i talent, le partnership strategiche, la tecnologia e l'allocazione del capitale. A Kreiz spetteranno la gestione quotidiana e l'integrazione delle due realtà. Il gruppo risultante dall'unione tra Paramount e Warner Bros. Discovery risponderà congiuntamente a entrambi.

Kreiz era arrivato a Mattel nel 2018. Durante la sua guida l'azienda ha lanciato il film di Barbie, uno dei maggiori successi al botteghino degli ultimi anni, realizzato in collaborazione con Warner Bros. Pictures: un precedente che lo lega già allo studio destinato a confluire in Paramount.

La nomina arriva nello stesso giorno in cui un giudice ha dato il via libera al recente accordo tra Paramount e alcuni stati americani, che con una causa avevano finora ostacolato l'acquisizione di Warner Bros. Discovery. L'intesa rimuove uno degli ostacoli principali sulla strada della formalizzazione della fusione.

Si muove anche l'assetto dello streaming. Martedì Cindy Holland, responsabile dello streaming di Paramount, ha annunciato che lascerà l'incarico. Secondo Variety, Casey Bloys, a capo di HBO, sarebbe pronto a guidare sia Paramount Plus sia HBO.