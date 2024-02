Pokémon Nero e Bianco tornano su Switch?

In attesa degli annunci del Pokémon Presents di domani, i fan sono sempre più convinti che i prossimi giochi remake saranno tratti dai titoli per Nintendo DS

Il mondo dei Pokémon è in fermento in attesa del 28° anniversario della celebre franchise, un traguardo che si preannuncia ricco di sorprese. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei progetti più attesi è il remake di Pokémon Nero & Bianco, e una nuova pista sembrerebbe confermare questa possibilità. Pokémon Company ha annunciato infatti i primi dettagli sui propri piani per celebrare l'anniversario, rivelando una collaborazione speciale con The Toy Foundation. Per l'occasione, l'iconico grattacielo dell'Empire State Building a New York sarà illuminato dai colori simbolo dei Pokémon, giallo e blu, dall'imbrunire fino alle prime ore del mattino successivo.

Inoltre, Pokémon Company effettuerà una donazione filantropica di 10.000 dollari a The Toy Foundation, a sostegno dei bambini bisognosi nella città di New York. La regione dei giochi Unova, su cui sono basati Pokémon Nero & Bianco, è ispirata proprio a New York, come evidente nella città di Castelia, famosa per i suoi grattacieli imponenti. Con il 15° anniversario di Pokémon Nero & Bianco che si celebrerà nel 2025, si rafforza l'ipotesi che la Pokémon Company stia preparando il terreno per annunciare il ritorno di Unova, sia tramite remake che con un nuovo titolo sul modello di Pokémon Legends: Arceus. Il 27 febbraio alle 15 ora italiana verrà trasmesso online l'evento Pokémon Presents, durante il quale verranno presentate le future uscite.