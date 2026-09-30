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Pokémon TCG Pocket, la Busta Deluxe Mega con le carte più rare

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Disponibile dal 30 settembre al 29 ottobre, il pacchetto raccoglie i contenuti da Mega Ascesa a Sovrano dei cieli

Pokémon TCG Pocket, la Busta Deluxe Mega con le carte più rare
30 settembre 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo di Busta Deluxe: Mega, un nuovo pacchetto speciale per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket. Sarà possibile collezionarne le carte per un periodo limitato, dal 30 settembre al 29 ottobre. L'espansione non introduce un set inedito, ma riunisce carte già pubblicate, dalla serie Mega Ascesa fino a Sovrano dei cieli, comprese tutte le carte di rarità 4 presenti nei booster pack precedenti. Ogni busta contiene quattro carte, di cui almeno una di rarità 4 o superiore. Tra i contenuti figurano inoltre carte con nuove illustrazioni e con motivi olografici paralleli lucidi.

Alla fine di ottobre è previsto un aggiornamento dell'app che introdurrà una funzione dedicata ai mazzi della community: i giocatori potranno consultare quelli resi pubblici da altri utenti e costruirne di simili con le carte della propria collezione. Sarà inoltre possibile noleggiare i mazzi ricavati dai booster pack delle espansioni più recenti e usarli senza limiti. Arriverà poi una versione rinnovata della modalità "lotta a tappe", mentre alcune altre funzionalità verranno rimosse.

Il calendario degli eventi si aprirà tra fine settembre e inizio ottobre con la diffusione delle carte olografiche nelle pesche: queste compariranno tra le scelte rare e le scelte bonus, e saranno disponibili missioni che permetteranno di ottenere biglietti per il negozio.

Da metà a fine ottobre si terrà la stagione di partite classificate B4B SP, che assegnerà punti extra per le vittorie consecutive, con bonus fino a serie di dieci successi. In caso di sconfitta, i giocatori non perderanno punti né posizioni in classifica. Nello stesso periodo l'evento "Mega Garchomp ex" proporrà battaglie individuali speciali, il cui premio sono i promo pack della Serie B vol. 13.

Chiude il programma l'evento Pesca Misteriosa, sempre da metà a fine ottobre: le carte promozionali con Charmander e Drampa compariranno nelle "Pesche misteriose", mentre alcune missioni consentiranno di ottenere un tagliando del negozio dell'evento, da scambiare con una carta promozionale.

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Pokémon TCG Pocket Busta Deluxe Mega Gioco di carte Pokémon
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