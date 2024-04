Realme C65 arriva in Italia con prezzi sotto i 200 euro

Realme C65 sarà disponibile in due versioni da 8GB+256GB e 6GB+128GB, acquistabili su Amazon a partire dal 1° maggio e presso i principali operatori a partire dal 24 maggio

Realme ha lanciato il suo ultimo modello di smartphone, il Realme C65, in Italia. Una delle caratteristiche distintive del device è la certificazione TÜV SÜD di fluidità per 48 mesi, una prima assoluta in questa fascia di prezzo. Equipaggiato con il processore Helio G85 e fino a 16 GB di RAM dinamica (8GB fisici + 8GB virtuali), il dispositivo offre una capacità di risposta notevolmente veloce che Realme promette costante nel tempo. Il sistema operativo personalizzato da Realme ottimizza l'uso delle risorse attraverso l'intelligenza artificiale e la funzionalità AI Boost, migliorando l'esperienza complessiva.

Il Realme C65 sfoggia un corpo ultra-sottile da 7.64 mm con il Shining Starlight Design, che combina estetica e funzionalità. Il display da 6,67 pollici offre un rapporto schermo/corpo ottimizzato, una luminosità di picco di 625 nit e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, assicurando una visualizzazione fluida e dettagliata. Realme C65 lancia anche cinque nuove funzioni software progettate per migliorare l'usabilità: Dynamic Button, Air Gestures, Smart Code Scan, Riding Mode e Customised Lowest Brightness

Realme C65 sarà disponibile in due versioni da 8GB+256GB e 6GB+128GB, acquistabili su Amazon a partire dal 1° maggio e presso i principali operatori a partire dal 24 maggio. Su Amazon, la versione 6GB+128GB è acquistabile un prezzo di 199,99€, con prezzo early bird di 149,99€ dal 7 al 14 maggio. La versione 8GB+256GB è acquistabile un prezzo di 219,99€, con prezzo early bird di 169,99€ dal 7 al 14 maggio. A partire dal 24 maggio, la variante 8GB+256GB sarà, inoltre, acquistabile presso i principali operatori a un prezzo di 219,99€.